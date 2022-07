Maioria dos eleitores estaduais dos EUA desaprova o trabalho de Biden, mostra pesquisa

WASHINGTON, 18 de julho – RIA Novosti. Eleitores na maioria dos estados dos EUA desaprovam o desempenho do presidente dos EUA, Joe Biden, de acordo com uma pesquisa divulgada na segunda-feira pela empresa de pesquisa Morning Consult.

A pesquisa, realizada para avaliar o nível de apoio ao líder americano entre a população no segundo trimestre de 2022, mostrou que eleitores em 44 dos 50 estados não apoiam o trabalho de Biden. Para efeito de comparação, no primeiro trimestre, o trabalho do titular foi reprovado em 40 estados.