Canadá envia turbina do Nord Stream para a Alemanha

O Canadá enviou para a Alemanha uma turbina do gasoduto Nord Stream, após concluir os trabalhos de reparo no equipamento. Segundo noticiado, a turbina foi enviada de avião no último domingo (17).

O retorno da turbina para a estação de compressão (CS) de Portovaya, na Rússia, é crucial para o funcionamento do gasoduto, e a demora para realizar o reparo tem ganhado destaque nas últimas semanas. Sem a turbina, o Nord Stream não consegue funcionar com plena capacidade, o que levou a Rússia a reduzir o envio de gás para a Alemanha. O gasoduto é a principal rota de fornecimento do gás russo à Europa.

As turbinas passam por manutenção anualmente, feita pela empresa alemã Siemens, mas neste ano as sanções aplicadas contra a Rússia pelos EUA e União Europeia (UE), em represália à operação especial militar na Ucrânia, paralisaram as operações.

Uma das turbinas foi enviada pela Siemens para manutenção no Canadá, mas acabou retida no país por conta das sanções. Com isso, o gasoduto passou a funcionar com 40% de sua capacidade, gerando risco de queda de energia em vários países da Europa.

No sábado (16), a gigante de energia russa Gazprom disse que a expectativa é que a Siemens cumpra com suas obrigações por completo com o restabelecimento da turbina necessária para a operação do Nord Stream e para o fornecimento de gás à Europa.

O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, criticou a decisão do Canadá de devolver a turbina. Ele afirmou ter dito ao primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que os ucranianos “jamais aceitarão” a decisão do governo canadense e que o envio viola as sanções aplicadas contra a Rússia.

