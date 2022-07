Oficial alemão condenado por conspirar para matar políticos — CMIO

Um tenente que se fez passar por requerente de asilo sírio foi considerado culpado de preparar ataques terroristas

Um oficial militar alemão que fingiu ser um refugiado sírio foi condenado por acusações decorrentes de um plano terrorista para matar políticos e outras figuras públicas.

O soldado das forças armadas alemãs, de 33 anos, identificado pelas autoridades apenas como 1º tenente Franco A., foi considerado culpado na sexta-feira por preparar um grave ato de subversão violenta, além de crimes com armas e fraude. Ele foi condenado a cumprir cinco anos e meio de prisão, quase igualando os seis anos e três meses que haviam sido solicitados pelos promotores.

Franco A. recebeu benefícios estatais fraudulentamente depois de se registrar como solicitante de refúgio, e ele pode ter a intenção de responsabilizar os imigrantes por seus ataques planejados. Seus problemas legais começaram depois que ele foi pego em fevereiro de 2017 enquanto tentava recuperar uma arma que ele havia escondido em um banheiro do aeroporto de Viena.

Embora Franco A. tenha sido liberado pela polícia austríaca, o incidente foi relatado às autoridades alemãs, que descobriram que sua impressão digital correspondia à de um homem que havia se registrado como solicitante de asilo sírio. Mais tarde, ele foi acusado de viver uma vida dupla por 15 meses, planejando ataques terroristas que poderiam ser atribuídos à sua falsa identidade de refugiado enquanto continuava trabalhando em tempo integral nas forças armadas.













Os supostos alvos do policial incluíam o então ministro da Justiça Heiko Maas, a parlamentar alemã Claudia Roth e a ativista antirracismo Anetta Kahane, fundadora da Fundação Amadeu Antonio.

Os promotores classificaram o soldado como um “terrorista de direita” e disse que os investigadores descobriram que ele estava acumulando armas, munições e explosivos. Seu caso desencadeou uma investigação sobre o extremismo de extrema-direita dentro das fileiras militares da Alemanha.

Franco A., que havia sido libertado da prisão em novembro de 2017 enquanto aguardava o julgamento de seu caso, foi condenado a voltar à custódia em fevereiro passado, depois que foi encontrado carregando uma bolsa contendo medalhas, emblemas e cancioneiros nazistas. Uma busca posterior em seu apartamento revelou mais recordações nazistas, bem como facões e um passe de vacina forjado.

Advogados de Franco A. supostamente planejam apelar do veredicto de culpado. O tenente negou as acusações mais sérias contra ele, dizendo que estocava armas para o caso de colapso da ordem pública e que não planejava nenhum ataque. Ele alegou que se fez passar por migrante para expor falhas no sistema de refugiados da Alemanha.