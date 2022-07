Tucker Carlson critica a Ucrânia ‘corrupta’ – CMIO

Os EUA devem concentrar suas energias em combater a China, não a Rússia, argumentou o apresentador da Fox News.

O apresentador da Fox News, Tucker Carlson, emitiu uma condenação feroz ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na quarta-feira por sua repressão à oposição política. Enquanto membros de ambos os partidos em Washington protestam contra o presidente russo Vladimir Putin, “é a China que está a caminho de controlar o mundo”, Carlson alegou.

“O que a causa da liberdade tem a ver com a Ucrânia?” perguntou Carlson. “Bem, muito pouco. Em fevereiro passado, o governo ucraniano fechou a mídia da oposição e prendeu o líder do principal partido da oposição. Agora, o presidente Zelensky decidiu combinar todas as estações de televisão da Ucrânia em um ministério de propaganda estatal”.

“O que é aquilo?” Carlson continuou. “Não é o perfil de um país livre. Nem mesmo perto.”

Parlamentares de ambos os partidos norte-americanos descreveram o conflito ucraniano como uma batalha pela própria democracia, com os líderes dos aliados dos EUA usando linguagem semelhante. Antes de condenar Zelensky, Carlson exibiu um clipe do senador republicano Kevin Cramer (Dakota do Norte) declarando que os EUA não deveriam limitar sua assistência financeira à Ucrânia, que ele alegou estar lutando “apoiar uma intrusão comunista pela causa da liberdade”.

“Ele é comunista, diz o senador Cramer”, exclamou Carlson. “Você não precisa gostar de Vladimir Putin para ver o quão absurdo isso é.”

“Vladimir Putin é mais ou menos comunista do que a política interna de Joe Biden? Putin está colocando americanos na prisão por participar de comícios políticos no Capitólio? Ele está esterilizando crianças em nome da libertação trans?”

“Quaisquer que sejam seus muitos defeitos, Vladimir Putin não está fazendo nada disso.”

Carlson argumentou que as atividades econômicas da China na África e sua construção de bases militares estrangeiras constituem uma tentativa de construir um “Império chinês”.

“É a China que está a caminho de controlar o mundo” ele declarou.













No entanto, apesar dos protestos de Carlson, combater a Rússia e a China parece ser o objetivo da política externa americana no momento.

Girar a política externa e de defesa dos EUA para a China era um objetivo central do ex-presidente Donald Trump, e o governo Biden continuou em grande parte nesse caminho, embora sem tentar se desvincular da Rússia.

Sob Biden, os EUA formaram o pacto de segurança AUKUS com o Reino Unido e a Austrália e o acordo Partners in the Blue Pacific (PBP) com o Japão, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Ambas as alianças – AUKUS, um pacto de segurança formal, e o PBP, um arranjo mais informal – visam combater a influência chinesa na região do Indo-Pacífico.

Essas novas alianças vêm em cima do restabelecimento em 2017 do Diálogo de Segurança Quadrilátero (Quad) entre os EUA, Índia, Japão e Austrália, que a China tem repetidamente ridicularizado como uma tentativa de construir um “OTAN asiática”.

Enquanto isso, o mais recente ‘Conceito Estratégico’ da aliança da OTAN nomeia a China como um desafio à sua “segurança, interesses e valores”, e a mais recente Estratégia de Defesa Nacional dos EUA lista as principais prioridades do Pentágono como “a [China] desafio no Indo-Pacífico, depois o desafio da Rússia na Europa.”