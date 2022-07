A cidade de Cracóvia, na Polônia, batizou uma faixa de calçada perto do consulado russo de ‘Praça da Ucrânia Livre’. O gesto ocorre depois que várias outras cidades polonesas renomearam praças para a Ucrânia, mas a Rússia se entregou a uma renomeação criativa própria.

O prefeito de Cracóvia, Jacek Majchrowski, nomeou oficialmente a praça – que consiste em uma pequena área de azulejos e árvores ao lado de um estacionamento – em uma cerimônia na segunda-feira.

“Ao abrir esta praça, queremos mostrar que estamos com você… enquanto você luta pela sua liberdade e pela nossa.” disse Majchrowski. “Você pode mostrar que Davi pode derrotar Golias”, ele acrescentou, com David neste caso apoiado por dezenas de bilhões de dólares em armamento ocidental.

Pelo menos quatro cidades polonesas agora nomearam praças públicas com o nome de seu vizinho oriental. Um cruzamento em Gdansk tornou-se ‘Heroic Mariupol Square’ no início deste mês, enquanto Poznan batizou ‘Defenders of Ukraine 2022 Square’ em junho e Gdynia obteve sua própria ‘Free Ukraine Square’ em abril.

Moscou também renomeou duas praças públicas importantes nas últimas semanas. A praça do lado de fora da embaixada dos EUA na capital russa foi renomeada para ‘Praça da República Popular de Donetsk (DPR) em junho, levando o Departamento de Estado dos EUA – que não reconhece o DPR – a substituir o endereço do prédio por suas coordenadas GPS em seu site.

Uma praça anteriormente sem nome em Moscou recebeu o nome da República Popular de Lugansk (LPR), que, juntamente com a RPD, declarou independência da Ucrânia em 2014 e foi reconhecida pela Rússia dois dias antes do início da operação militar de Moscou na Ucrânia em fevereiro. A praça abriga a embaixada britânica.