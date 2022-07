Arábia Saudita abre espaço aéreo para companhias aéreas israelenses — CMIO

Riad concordou em permitir sobrevoos de todas as transportadoras aéreas em um movimento saudado pela Casa Branca como promover a estabilidade no Oriente Médio

O presidente Joe Biden está levando o crédito por uma decisão da Arábia Saudita de abrir seu espaço aéreo para sobrevoos de todas as transportadoras aéreas, que ele alegou promover maior estabilidade no Oriente Médio, integrando ainda mais Israel com seus vizinhos.

“Hoje, serei o primeiro presidente dos Estados Unidos a voar de Israel para Jeddah, na Arábia Saudita.” Biden disse na sexta-feira ao iniciar a segunda etapa de sua viagem ao Oriente Médio. “Ao marcar este momento importante, a decisão da Arábia Saudita pode ajudar a impulsionar a integração de Israel na região, inclusive com a Arábia Saudita.”

Biden disse que o movimento histórico de Riad marca um “passo importante para a construção de uma região do Oriente Médio mais integrada e estável.” Ele adicionou, “Embora essa abertura tenha sido discutida há muito tempo, agora, graças a meses de diplomacia constante entre meu governo e a Arábia Saudita, finalmente é uma realidade.”

A Autoridade Geral de Aviação Civil da Arábia Saudita (GACA) revelou a nova política na quinta-feira, dizendo que reflete a “agudeza” cumprir as suas obrigações ao abrigo de um pacto internacional de 1944 que apela à não discriminação na aviação civil. A decisão também reforçará os esforços da Arábia Saudita para consolidar sua posição como um hub aéreo global que conecta três continentes.

Ter que contornar o espaço aéreo de um país de 830.000 milhas quadradas inflacionou os tempos de voo e o consumo de combustível para voos israelenses para destinos asiáticos como China e Índia. Espera-se que a nova política reduza as horas de viagem para algumas rotas e permitirá que os muçulmanos israelenses peguem voos fretados diretos para a peregrinação do Hajj a Meca.

“Será uma nova era que aproximará a Ásia de Israel” O CEO da Israir, Uri Sirkis, disse à estação de rádio 103 FM de Tel Aviv.