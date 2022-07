Eleitores de Trump são a favor da secessão de seus estados – pesquisa – CMIO

Os apoiadores do ex-presidente acreditam que estariam “melhores” se os estados liderados pelo Partido Republicano se separassem dos EUA, mostrou uma pesquisa do Yahoo/YouGov

Muitos moradores de estados controlados pelos republicanos que votaram em Donald Trump em 2020 acreditam que seriam “melhor” se seu estado se separou dos EUA, uma nova pesquisa revelou.

Cerca de 33% dos eleitores de Trump nos chamados estados vermelhos dizem que pessoalmente se sairiam melhor se seu estado “tornou-se um país independente”, de acordo com uma pesquisa do Yahoo/YouGov divulgada na sexta-feira. Isso se compara com 29% que acreditam que estariam “piores” após a secessão. Os 38% restantes não têm certeza ou se veem “aproximadamente o mesmo” em um estado recém-independente.

A margem foi semelhante quando os americanos foram questionados sobre como seu estado como um todo se sairia após a secessão, com 35% dos eleitores de Trump especulando que seria melhor, contra 30% dizendo que seria pior.

A pesquisa é a mais recente ilustração da crescente polarização política e divisão cultural na vida americana. Metade dos americanos acredita que haverá outra guerra civil nos Estados Unidos em sua vida e que o país deixará de ser uma democracia em algum momento, mostrou uma pesquisa anterior do Yahoo/YouGov em junho.













A divisão ficou ainda mais profunda com a decisão da Suprema Corte dos EUA no mês passado de que o aborto não é um direito constitucional protegido, deixando a questão altamente contestada para os legisladores estaduais decidirem. Cerca de metade dos estados já proibiu o aborto ou espera-se que imponha novas restrições ao procedimento nas próximas semanas.

Cerca de 92% dos eleitores de Trump do estado vermelho confiam mais no governo estadual do que no governo federal. “o que há de melhor”, a última enquete encontrada. Oito em cada dez residentes do estado azul que votaram no presidente Joe Biden em 2020 confiam mais no governo estadual do que em Washington.

Apenas 15% dos entrevistados em geral acreditam que os EUA são “geralmente indo na direção certa”, em comparação com 72% que dizem que é “no caminho errado”, mostrou a enquete. Apenas 27% confiam que Biden é “à altura dos desafios que os EUA enfrentam”, contra 56% que dizem que ele não é.

Os americanos também têm uma visão sombria do futuro, com 46% dizendo que a próxima geração será “pior fora” e apenas 25% dizendo que será “melhor”. Da mesma forma, 37% dos eleitores acreditam que os melhores dias da América são “atrás de nós,” em comparação com 31% que dizem que esses dias são “ainda está por vir.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Biden anuncia direito ao aborto em eleições de meio de mandato

Nem Trump nem Biden são vistos como a solução. Apenas 28% dos entrevistados dizem que Trump deve concorrer à presidência novamente em 2024, enquanto 18% dizem que Biden deve buscar a reeleição.