Biden afirma que pressionou líder saudita sobre assassinato de jornalista — CMIO

“Ei POTUS, essa é a responsabilidade que você prometeu pelo meu assassinato?” ela escreveu, aparentemente falando da perspectiva de sua falecida esposa, enquanto também compartilhava uma foto do soco.

No entanto, Biden insistiu que o objetivo de sua viagem à Arábia Saudita não era ver o príncipe, mas sim “encontrar-se com o [Gulf Cooperation Council] e nove nações para lidar com a segurança… e as necessidades do mundo livre.”

Ele fez um argumento semelhante em um recente artigo de opinião do Washington Post antes de suas viagens, onde descreveu uma variedade de razões para visitar o reino, incluindo segurança regional, aumento dos preços do gás, “agressão” na Ucrânia e a concorrência com a China.