Foguetes disparados de Gaza logo após a visita de Biden (VÍDEOS) — CMIO

O Exército de Israel disse que lançou pelo menos um contra-ataque ao enclave palestino bloqueado

Vários foguetes foram lançados em Israel a partir de Gaza, de acordo com as Forças de Defesa de Israel, que compartilharam imagens do ataque em andamento, poucas horas depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, deixou o país.

O IDF comentou sobre o lançamento de foguetes nas primeiras horas de sábado, ditado um projétil foi interceptado pelas defesas aéreas de Israel, enquanto outro pousou em uma área aberta e não causou ferimentos ou danos

“Este é o momento em que israelenses inocentes tiveram que correr para abrigo imediato quando terroristas em Gaza dispararam 2 foguetes em direção a eles”. os militares disseram ao postar um vídeo dos foguetes de entrada.

FOOTAGE RAW: Este é o momento em que israelenses inocentes tiveram que correr para abrigo imediato quando terroristas em Gaza dispararam 2 foguetes contra eles. O IDF Aerial Defense Array interceptou 1 dos foguetes, salvando a vida dos civis abaixo. pic.twitter.com/1XANHbEpAo — Forças de Defesa de Israel (@IDF) 15 de julho de 2022

Nenhum grupo assumiu imediatamente a responsabilidade pelo ataque, embora as FDI tenham lançado os foguetes contra o Hamas, o partido político e grupo militante que governa Gaza.

Os militares depois disse tinha como alvo um Hamas “local militar com uma oficina de produção subterrânea para materiais de foguetes” em retaliação, chamando-o “um dos sites mais importantes e maiores” do gênero na região.

“O ataque ao local complicará significativamente o processo de produção de foguetes na Faixa de Gaza, com o objetivo de minar as capacidades de intensificação da organização terrorista Hamas”, disse. acrescentou.

O repórter palestino Muhammad Smiry compartilhou imagens do contra-ataque israelense, enquanto a ativista e jornalista de Gaza Maha Hussaini disse: “Não ouço ataques aéreos tão altos desde o ataque de Israel a Gaza em maio de 2021” referindo-se ao último grande surto entre Israel e os combatentes palestinos.

Joe Biden viajou a Israel esta semana para sua primeira visita presidencial ao Oriente Médio, deixando o país poucas horas antes de os foguetes começarem a ser lançados. Durante a viagem, ele se reuniu com autoridades israelenses e palestinas de alto nível, concentrando grande parte das conversas em questões de segurança.

O Hamas criticou fortemente a visita, que não incluiu uma parada em Gaza, chamando os Estados Unidos “parceiro na agressão ao nosso povo” enquanto condena o presidente palestino Mahmoud Abbas por se encontrar com Biden.