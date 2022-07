Legisladores intimam o Serviço Secreto para textos de 6 de janeiro — CMIO

Os democratas que investigam o motim do Capitólio exigiram mensagens relevantes do órgão federal de aplicação da lei

O painel do Congresso que investiga o tumulto no Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 intimou o Serviço Secreto por mensagens de texto que podem esclarecer o incidente, depois que um órgão de vigilância do governo sugeriu que a agência pode tê-las excluído maliciosamente.

Em uma carta escrita ao diretor do Serviço Secreto James Murray na sexta-feira, o deputado Bennie Thompson (D-Mississippi) disse que o comitê da Câmara intimou a autoridade policial a produzir uma série de mensagens de texto originalmente enviadas em 5 e 6 de janeiro. 19 de julho prazo para entregar os documentos ao Congresso.

O Comitê Seleto emitiu uma intimação para registros do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Em uma carta ao Diretor do Serviço Secreto James Murray, Presidente @BennieGThompson buscou informações sobre mensagens de texto do Serviço Secreto de 5 e 6 de janeiro de 2021 que teriam sido apagadas. — Comitê de 6 de janeiro (@January6thCmte) 16 de julho de 2022

Embora o inspetor geral do Departamento de Segurança Interna (DHS) tenha sugerido anteriormente que o Serviço Secreto havia apagado essas mensagens – e que o fez somente depois que foi explicitamente solicitado a entregá-las – o serviço disse mais tarde que alguns textos foram excluídos como parte de uma -planejado “migração do sistema”, mas isso “nenhum dos textos [the inspector general] estava procurando se perdeu na migração.”

Ainda não está claro por que as mensagens ainda não foram entregues, pois o Serviço Secreto agora afirma tê-las.

Além dos próprios textos, o painel da Câmara também está emitindo intimações para quaisquer “depois de relatórios de ação que foram emitidos em todas e quaisquer divisões” do serviço.

Em comentários ao Washington Post na quinta-feira, o porta-voz do Serviço Secreto Anthony Guglielmi insistiu que nenhuma mensagem foi excluída. “maliciosamente” evitar atender a uma solicitação geral do inspetor, dizendo que a agência foi “cooperando plenamente” com a investigação “em todos os aspectos”.