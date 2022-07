Príncipe saudita lembra Biden da tortura dos EUA no Iraque — CMIO

Bin Salman teria reagido contra o líder dos EUA por causa do histórico ruim de direitos humanos de Washington

O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman supostamente chamou a atenção para o longo caminho de Washington de “erros” cometidos no Iraque e no Afeganistão quando o presidente Joe Biden o confrontou sobre o horrível assassinato do colunista do Washington Post Jamal Khashoggi.

Isso é de acordo com a Reuters, citando uma declaração feita por um alto funcionário saudita à Reuters no sábado.

Enquanto a Arábia Saudita admitia sua “erros” feita no caso Khashoggi, tem “tomou todas as medidas para evitar erros semelhantes no futuro”, o príncipe herdeiro, comumente referido pela sigla MBS, foi citado como tendo dito a Biden.

A MBS também aparentemente tentou minimizar o significado do assassinato do jornalista, que foi morto e posteriormente desmembrado no consulado saudita na Turquia em 2018, apontando o dedo para o histórico questionável dos EUA de abusos de direitos humanos. Ele também mencionou o recente assassinato do jornalista palestino-americano Shireen Abu Akleh, morto durante um ataque israelense na Cisjordânia.













“No mesmo ano, incidentes lamentáveis ​​semelhantes ocorreram e outros jornalistas foram mortos em outras partes do mundo”, disse. disse o príncipe herdeiro. “Os Estados Unidos também cometeram vários erros, como o incidente da prisão de Abu Ghraib no Iraque e outros.”

Todos os países do mundo, incluindo os EUA e a Arábia Saudita, compartilham valores com os quais concordam e têm outros com os quais discordam, sugeriu o príncipe herdeiro. Impor esses valores a outros, no entanto, não é exatamente uma boa ideia, continuou ele, apontando para os fracassos de Washington no Oriente Médio.

"No entanto, tentar impor esses valores pela força pode ter o efeito oposto, como aconteceu no Iraque e no Afeganistão, onde os EUA não tiveram sucesso". ele disse.













O assassinato de 2018 na Turquia, que a CIA alegou ter sido ordenado pelo próprio Mohammed bin Salman, deixou um grande impacto nas relações EUA-Sauditas. Manter o reino como um todo e MBS pessoalmente responsável pelo incidente estava entre os principais pontos de discussão de Biden durante sua campanha presidencial, quando ele prometeu tornar o país um “pária” no palco internacional.

Falando a repórteres após sua reunião com MBS, Biden insistiu que não se arrepende de ter atacado o príncipe herdeiro e levantou a questão. “no topo da reunião” fazendo sua postura “claro como cristal.”

“Eu disse muito diretamente: Para um presidente americano ficar em silêncio sobre uma questão de direitos humanos, isso é consistente – inconsistente com quem somos e quem eu sou? Sempre defenderei nossos valores”, afirmou Biden.