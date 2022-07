Príncipe saudita a Biden: tentar impor os valores de um país a outro pela força é contraproducente

Mohammed bin Salman Al Saud, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, disse a Joe Biden, presidente dos EUA, durante a reunião em Jeddah, que, se Washington quiser ter relações somente com países que compartilham todos os valores dos EUA, só terá a OTAN com quem cooperar, relata no sábado (16) o canal Al Arabiya.

Biden chegou à Arábia Saudita na sexta-feira (15), concluindo sua visita ao Oriente Médio. No sábado (16) o presidente dos EUA participou da cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo, realizada na cidade portuária de Jeddah, no mar Vermelho, onde conversou com o líder saudita.

Segundo um funcionário saudita citado pelo Al Arabiya, o príncipe herdeiro disse a Biden que tentar impor os valores de um determinado país a outro pela força é contraproducente, como demonstrado pelos fracassos dos EUA no Iraque e no Afeganistão. Mohammed bin Salman afirmou que, se Washington quiser lidar apenas com países que compartilham 100% de seus valores e princípios, então não haverá países com quem cooperar fora do âmbito da OTAN.

Assim, o príncipe herdeiro saudita sugeriu a Biden que a Arábia Saudita e os EUA devem coexistir apesar de suas diferenças, e que os valores de cada país devem ser respeitados.

Um alto funcionário saudita disse ao Al Arabiya que Mohammed bin Salman também mencionou os “erros” americanos cometidos na prisão de Abu Ghraib no Iraque e outros incidentes, como a morte de Shireen Abu Akleh, jornalista veterana da emissora Al Jazeera. Sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, Mohammed bin Salman teria dito a Biden que foi “lamentável”, mas argumentou que a Arábia Saudita realizou todos os procedimentos legais no caso.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita teria afirmado que é importante que todos os países lidem com seus erros e implementem todos os passos necessários para evitar incidentes semelhantes no futuro.





