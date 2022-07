Assassino de Shinzo Abe enviou carta indicando intenção de o atacar, segundo mídia

Tetsuya Yamagami, o homem que matou a tiro Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão (2006-2007, 2012-2020), enviou uma carta sugerindo suas intenções a um crítico da Igreja da Unificação de Sun Myung Moon, informou no domingo (17) a agência japonesa Kyodo, citando o destinatário.

O carimbo do correio no envelope mostra que a carta foi enviada em 7 de julho, um dia antes da morte do ex-premiê, desde a prefeitura de Okayama, onde ele fez um discurso de campanha nesse dia. Segundo a Kyodo, Yamagami quis atacar Abe lá, mas abandonou o plano por ser necessário se registrar para o evento e inserir informações pessoais.