Apoio cada vez menor para candidatura à reeleição de Biden, mostra pesquisa — CMIO

Um número crescente de eleitores americanos diz que o presidente dos EUA, Joe Biden, não deve concorrer à reeleição, de acordo com uma nova pesquisa, que mostrou aprovação em declínio mesmo entre os democratas.

Uma pesquisa do Yahoo News/YouGov publicada na quarta-feira encontrou apenas 18% de apoio à campanha de Biden em 2024, com 64% muito maiores afirmando que ele deveria ficar de fora da disputa, alguns dos piores números para o presidente até hoje.

Em outra estreia desde que Biden assumiu o cargo, a pesquisa mostra que um número maior de democratas se opõe a um esforço de reeleição (41%) do que apóia (35%), continuando as tendências de queda vistas desde maio. Nesse período, o apoio a uma candidatura para 2024 caiu sete pontos entre os americanos no geral e oito pontos para os do próprio partido do presidente.

Quanto a quem deveria concorrer em seu lugar, os entrevistados democratas ficaram divididos, com apenas 19% apontando para a vice-presidente Kamala Harris, outros 20% dizendo “outra pessoa” e 30% que “não tinham certeza”. Apenas 4% disseram que não votariam.













Embora Biden tenha declarado que participará da próxima corrida presidencial, alguns democratas parecem cada vez mais incertos sobre o líder de 79 anos, com o New York Times citando recentemente “dezenas de funcionários democratas frustrados”, legisladores e eleitores expressando dúvidas sobre sua adequação.

Outra pesquisa realizada pela Harvard CAPS-Harris Poll no mês passado correspondeu amplamente às descobertas do Yahoo, mostrando que 71% não acreditam que Biden deva concorrer novamente, enquanto apenas 29% disseram que sim. Os índices gerais de aprovação durante seu tempo no Salão Oval também caíram, caindo abaixo de 30% em uma pesquisa recente da Civiqs, o número mais baixo até agora.

Enquanto isso, mais da metade dos republicanos pesquisados ​​(60%) disseram ao Yahoo que o ex-presidente Donald Trump deveria concorrer novamente à Casa Branca, quase o dobro do apoio democrata a Biden.