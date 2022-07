Los Angeles se prepara para reviver o mandato da máscara – CMIO

As autoridades locais elevaram o nível de risco do condado para ‘alto’ em meio a um aumento nos casos, preparando o terreno para novas restrições

O condado de Los Angeles, na Califórnia, está a caminho de reimpor seu mandato de uso de máscaras devido a um aumento nas novas infecções por Covid-19, alertando que as coberturas faciais podem ser necessárias novamente em todos os espaços públicos internos, caso o aumento de casos persista.

O departamento de saúde de Los Angeles elevou o nível de risco pandêmico do condado de ‘médio’ para ‘alto’ na quinta-feira, depois de registrar 8.535 novos casos e 14 mortes no dia anterior, citando diretrizes criadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) com base na hospitalização números.

Novas restrições serão acionadas se o nível permanecer “alto” por duas semanas consecutivas, o que significa o retorno das regras de mascaramento já em 29 de julho. em 10 por 100.000 habitantes.













Falando em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, a diretora de saúde pública Barbara Ferrer disse que o mascaramento universal “faz muito sentido porque nos ajuda a reduzir o risco”, embora reconheça que para muitos moradores, “Isso vai parecer um passo para trás.”

Ferrer passou a prever um número ainda maior de casos nas próximas semanas, sugerindo que o mandato provavelmente será renovado. Ainda assim, ela disse que LA não está vendo “em qualquer lugar perto da devastação neste verão que vimos durante a onda omicron do inverno passado”, referindo-se a uma variante de rápida disseminação do coronavírus.

Embora LA ainda exija máscaras em vários espaços internos – como hospitais, transporte público, aeroportos e prisões – um mandato universal imporia coberturas faciais em praticamente todos os locais públicos internos, incluindo escritórios, fábricas, varejistas, escolas e restaurantes. Uma ordem de mascaramento anterior foi suspensa em março, depois que as autoridades reduziram o nível de risco de LA para ‘baixo’.

À medida que o condado se prepara para novos mandatos, a Organização Mundial da Saúde também pediu o retorno das coberturas faciais no início desta semana, com o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus alertando que “o vírus está circulando livremente e os países não estão gerenciando efetivamente a doença”.