Índia relata primeiro caso de varíola — CMIO

O paciente, que retornou recentemente dos Emirados Árabes Unidos, está em condição estável, dizem as autoridades

A Índia relatou seu primeiro caso de varíola, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) planeja convocar uma reunião de emergência sobre o surto global na próxima semana.

O paciente é um homem de 35 anos que retornou dos Emirados Árabes Unidos para o estado de Kerala, no sul da Índia, em 12 de julho, disse Veena George, ministra da Saúde do estado, na quinta-feira.

“Todas as medidas estão sendo tomadas e o paciente está estável” George acrescentou, exortando o público a manter a calma.

O homem desembarcou no Aeroporto Internacional de Thiruvananthapuram e foi rapidamente hospitalizado com sintomas de varicela. As autoridades identificaram 11 de seus contatos próximos, incluindo familiares, um motorista de táxi e passageiros sentados perto do paciente no avião, disse George.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia relata primeiro caso de varíola dos macacos

Embora a OMS tenha decidido não declarar uma emergência global devido ao surto de varíola no mês passado, a agência disse na terça-feira que convocará uma segunda reunião de emergência na próxima semana, depois que o número de casos relatados aumentou para 9.200 em mais de 60 países.