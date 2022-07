O ombudsman da República Popular de Donetsk revelou que o “mercenário britânico” Paul Urey morreu de doenças crônicas no domingo

O cidadão britânico Paul Urey – que havia sido diagnosticado com doenças crônicas e sofria de estresse – morreu enquanto estava sob custódia da República Popular de Donetsk (DPR) no último domingo, anunciou sua ombudsman, Darya Morozova, na sexta-feira.

De acordo com o funcionário, Urey estava lutando pela Ucrânia como um “mercenário” antes de ser capturado pelas forças da DPR. A mídia britânica, citando parentes do homem, afirmou que ele era um trabalhador humanitário.

Morozova observou que durante o primeiro exame médico após a captura de Urey no final de abril “várias doenças crônicas” foram identificados, incluindo “diabetes insulino-dependente, insuficiência do sistema respiratório e renal e várias doenças cardiovasculares.”

“Considerando o diagnóstico e o estresse, ele faleceu em 10 de julho”, explicou o funcionário.

Ela enfatizou que todo o tratamento médico necessário foi fornecido ao cativo pelas autoridades da DPR.

Segundo o responsável, os representantes da DPR notificaram as autoridades britânicas, organizações internacionais e meios de comunicação da captura de Urey, mas “nenhuma reação da Grã-Bretanha foi próxima.”

O responsável salientou que Londres “havia ignorado até mesmo a mera possibilidade de conduzir conversas em seu retorno como parte de uma troca de prisioneiros.” O ombudsman da DPR acrescentou que o país de origem de Urey supostamente não forneceu o medicamento de que ele precisava por meio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Morozova afirma que o cidadão do Reino Unido era um “soldado de carreira,” com turnês no Afeganistão, Iraque e Líbia em seu currículo. Ela continuou dizendo que Urey estava liderando operações de combate, bem como “treinamento de mercenários” para os militares ucranianos.

O homem de 45 anos foi capturado no final de abril enquanto tentava passar por um posto de controle da DPR, acrescentou o ombudsman.

Dias após o desaparecimento de Urey, o jornal The Guardian noticiou o desaparecimento de Urey, citando sua mãe, que insistiu que ele era um “voluntário de ajuda humanitária na Ucrânia.”

Ela, no entanto, confirmou pelo menos parcialmente os relatórios posteriores das autoridades da DPR sobre as condições de saúde do homem. A mulher explicou na época que seu “filho Paul também é diabético tipo 1 e precisa de sua insulina.”

No início de maio, a Sky News citou o Ministério das Relações Exteriores e da Commonwealth do governo do Reino Unido dizendo que era “ainda tentando descobrir informações sobre as detenções do Sr. Urey e do Sr. Healy.” Dylan Healy, 21, de Cambridgeshire, foi supostamente capturado junto com Urey.