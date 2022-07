Recorde de gastos com defesa dos EUA aprovados — CMIO

A Câmara dos Representantes dos EUA autorizou US$ 840 bilhões em gastos com defesa em 2023, aumentando o orçamento militar recorde proposto pelo presidente Joe Biden em US$ 37 bilhões.

A Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA) anual, que define os gastos militares, foi aprovada na quinta-feira por 329 votos a 101.

O projeto de lei oferece US$ 1 bilhão em ajuda à Ucrânia, incluindo um programa para treinar pilotos ucranianos para pilotar F-15, F-16 e outras aeronaves dos EUA. Os ucranianos devem se familiarizar com os aviões fabricados nos EUA “enquanto a administração continua a considerar o envio de tais equipamentos”, disse uma declaração no site do congressista Adam Kinzinger no mês passado.

O projeto de lei também proíbe o fornecimento de F-16 para a Turquia, a menos que o presidente dos EUA garanta ao Congresso que Ancara não “violou a soberania da Grécia, inclusive por meio de sobrevoos territoriais” por 120 dias antes da transferência.













No mês passado, o Comitê de Serviços Armados do Senado propôs sua própria versão do orçamento, anexando US$ 45 bilhões adicionais ao plano original de Biden.

Ambas as câmaras votarão por um orçamento de compromisso ainda este ano. Jack Reed, presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, disse à revista Politico na quarta-feira que espera o debate sobre o assunto em setembro.

O aumento dos gastos com defesa ocorre durante a campanha militar da Rússia na Ucrânia e as contínuas tensões com a China sobre Taiwan e a região Ásia-Pacífico.

Os EUA comprometeram cerca de US$ 5,6 bilhões em ajuda de segurança a Kiev depois que a Rússia lançou sua campanha militar no final de fevereiro. As armas pesadas entregues por Washington incluem lançadores de foguetes múltiplos M142 HIMARS, obuses M777. Também forneceu radares, helicópteros e drones.

O Kremlin afirmou que “inundação” A Ucrânia com armas estrangeiras só agravaria o conflito.