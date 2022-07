EUA mandam cidadãos deixarem a Ucrânia — CMIO

A missão diplomática aconselhou os cidadãos norte-americanos, que ainda se encontram no país, a evitar “grandes ajuntamentos e eventos organizados”

Citando um “altamente volátil” situação de segurança, a embaixada dos EUA em Kiev exortou os americanos a não visitar a Ucrânia, e aqueles que já estão lá para sair imediatamente.

Em um alerta de segurança publicado na quinta-feira no site da embaixada, os cidadãos dos EUA que ainda estão na Ucrânia foram fortemente aconselhados a não participar de grandes reuniões públicas.

Ressaltou que o “situação de segurança em toda a Ucrânia continua a ser violenta e imprevisível,” alegando que “grandes encontros e eventos organizados” poderia “servir como alvos militares russos” em qualquer lugar do país.

O alerta alertou que os cidadãos dos EUA na Ucrânia não devem “contar com a ajuda do governo dos EUA” mas em vez disso agem de acordo com suas próprias “plano de contingência,” que deve ser desenvolvido com antecedência.

Comentando sobre o alerta da embaixada dos EUA no Telegram na quinta-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, escreveu que os diplomatas omitiram mencionar “que Washington está a fornecer ao regime de Kiev armas dos EUA, o que está a provocar a continuação do conflito e a morte de pessoas.”













O alerta dos EUA foi publicado horas depois de uma explosão mortal atingir a cidade de Vinnitsa, no centro da Ucrânia, na quinta-feira. De acordo com Kiev, o ataque custou a vida de 22 civis, incluindo três crianças, e muitos feridos.

Os militares russos, em um comunicado divulgado na sexta-feira, confirmaram o lançamento de um ataque com mísseis contra um alvo em Vinnitsa, mas negaram que tenha sido um ataque deliberado contra civis. O Ministério da Defesa disse que atacou altos comandantes militares ucranianos enquanto eles negociavam com fornecedores estrangeiros de armas no prédio local da Câmara dos Oficiais.

Todos os participantes teriam sido mortos como resultado do ataque. De acordo com o ministério, as discussões centraram-se no “transferência de mais aviões de guerra e sistemas de armas, bem como a reparação da frota aérea militar ucraniana.”

Tanto Kiev quanto Moscou se acusaram repetidamente de atingir alvos civis, enquanto insistiam que suas respectivas forças estão atacando apenas objetos militares, equipamentos e pessoal.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas.”

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.