Boris Johnson se vinga de Rishi Sunak – Times — CMIO

O Times afirmou que o líder conservador de saída pediu aos conservadores que apoiem qualquer candidato, exceto um.

Boris Johnson, que foi forçado a deixar o cargo de primeiro-ministro britânico e chefe do partido conservador na quinta-feira passada, está ocupado tentando impedir que um de seus ex-ministros vença a corrida pela liderança conservadora, afirmou o Times.

Johnson teria chamado seus colegas conservadores a votar em qualquer candidato, exceto Rishi Sunak – o ex-chanceler do Tesouro no gabinete de Johnson, que acabou se voltando contra seu chefe em apuros.

Em sua reportagem na sexta-feira, o jornal britânico alegou que Johnson tem mantido conversas privadas com os candidatos que já desistiram da disputa pelo primeiro lugar do partido, instando-os a apoiar “qualquer um menos Rishi.”

Uma fonte não identificada disse ao The Times que “toda a equipe número 10 odeia Rishi. É pessoal. É vitriólico. Eles não culpam Saj [Sajid Javid] por derrubá-lo. Eles culpam Rishi. Eles acham que ele estava planejando isso há meses.”













Sunak anunciou que estava deixando o cargo de chanceler na terça-feira passada, minutos depois que o secretário de Saúde Sajid Javid apresentou sua própria renúncia. Isso provocou uma espécie de efeito dominó, com dezenas de outros ministros e funcionários do governo desocupando seus cargos, o que acabou provocando a própria queda de Johnson.

De acordo com outra fonte do Times, o primeiro-ministro expressou preocupação de que Sunak “suave” sobre a Rússia, caso seja eleito. Falando a jornalistas, um dos aliados do ex-chanceler, no entanto, negou que Sunak estivesse planejando fazê-lo.

Enquanto isso, um aliado anônimo de Johnson foi citado pela agência dizendo que não era verdade que Johnson queria “qualquer um menos Rishi.” A fonte, no entanto, confirmou que havia um sentimento de ressentimento pela renúncia do ex-chanceler, bem como por sua falha em apresentar uma estratégia de crescimento em seus últimos meses no cargo.

O jornal também afirmou que o ex-líder dos Conservadores fez saber que de todos os candidatos para se tornar seu sucessor, ele era o mais favorecido pela secretária de Relações Exteriores Liz Truss.

Falando publicamente, no entanto, Johnson disse que não apoiaria nenhum candidato ou se envolveria na corrida pela liderança de forma alguma.













Sunak, que atuou como chanceler do Tesouro no governo de Johnson de 2020 até 5 de julho passado, saiu à frente dos outros quatro candidatos restantes, incluindo Truss, durante a mais recente rodada de votação na quinta-feira.

Todos os cinco candidatos restantes se enfrentarão em um debate televisionado apresentado pelo Channel 4 na sexta-feira, 15 de julho. Pelo menos mais dois debates na TV estão programados para domingo e terça-feira.

Enquanto isso, a próxima rodada de votação dentro do Partido Conservador está marcada para segunda-feira. As rodadas de acompanhamento serão realizadas até que restem apenas dois candidatos, com o vencedor decidido por votação postal.

Os dois finalistas disputarão os corações dos partidários dos conservadores durante todo o verão, com o novo líder do partido e primeiro-ministro a serem anunciados em 5 de setembro. Só então Johnson entregará formalmente sua renúncia à rainha.