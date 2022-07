Comissão da UE processa Hungria por lei LGBT — CMIO

Bruxelas tem como alvo Budapeste por alegada discriminação e violação da liberdade de expressão

A Comissão Europeia referiu a Hungria ao Tribunal de Justiça por alegadas violações dos direitos LGBT e da liberdade de expressão. A medida foi anunciada na sexta-feira como parte da divulgação regular da Comissão de decisões de infração.

Budapeste foi alvo de sua controversa Lei de Proteção à Criança, uma lei originalmente projetada para combater a pedofilia e geralmente proteger o bem-estar das crianças. A lei foi alterada no ano passado para proibir a exibição de conteúdo homossexual ou mudança de gênero em programas de educação para menores de 18 anos ou na mídia que atinge menores.

Embora a emenda tenha sido duramente criticada por vários grupos de direitos humanos como discriminatória, o partido no poder da Hungria, Fidesz, insistiu que era necessário proteger as crianças da pedofilia.













“A proteção das crianças é uma prioridade absoluta para a UE e os seus Estados-Membros. No entanto, a lei húngara contém disposições que não se justificam com base na promoção deste interesse fundamental ou são desproporcionadas para alcançar o objetivo declarado”, a Comissão disse em um comunicado, alegando que a legislação viola várias regras da UE.

Enquanto Bruxelas já havia levantado suas preocupações sobre a lei com Budapeste, esta não agiu, observou a Comissão. Agora, está levando a Hungria ao tribunal por causa de sua legislação que supostamente “discrimina as pessoas com base em sua orientação sexual e identidade de gênero”.

A Comissão também processou Budapeste numa questão separada, relacionada com uma alegada violação da liberdade de expressão. O caso decorre de uma decisão do Conselho de Mídia Húngaro de rejeitar o pedido de uma estação de rádio local chamada Klubradio para usar uma frequência de rádio assim que sua licença expirar.













A estação de tendência liberal teve uma licença negada devido a várias supostas violações das leis de mídia do país no final de 2020 e está transmitindo apenas online desde então. A decisão foi tomada em “motivos altamente questionáveis”, segundo a Comissão, e alegadamente alvejaram a estação de rádio de forma “desproporcional e discriminatório” moda.

A Hungria, que teve repetidos desentendimentos com Bruxelas por supostas questões de liberdade de expressão e estado de direito, também foi alvo do novo pacote de infrações por questões relacionadas à qualidade da água. A Comissão exortou Budapeste a aplicar as regras da UE em matéria de água potável e a garantir que a água da torneira é “saudável e limpo”. Hungria “agora tem dois meses para responder e tomar as medidas necessárias”, ou pode enfrentar outro processo judicial, advertiu a Comissão.

Bruxelas também lançou um processo de infração contra a Hungria por sua decisão de cobrar mais carros com placas estrangeiras pelo combustível. A ação viola o “disposições do mercado interno”, Bruxelas argumentou, ameaçando consequências caso a situação não seja resolvida.

“Agir unilateralmente a nível nacional e introduzir tratamentos discriminatórios vai contra os princípios da livre circulação no mercado único e não pode constituir uma solução”, advertiu a Comissão.