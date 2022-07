Serviço Secreto dos EUA nega acusações de motim no Capitólio — CMIO

O Serviço Secreto dos EUA negou deliberadamente deletar mensagens de texto do dia do motim de 6 de janeiro e do dia anterior, insistindo na quinta-feira que está trabalhando em conjunto com o Gabinete do Inspetor-Geral do Departamento de Segurança Interna em sua investigação em andamento sobre o dia eventos.

“O Serviço Secreto tem cooperado plenamente com o EIG em todos os aspectos – sejam entrevistas, documentos, e-mails ou textos”, disse o porta-voz da agência Anthony Guglielmi, alegando que o Serviço Secreto começou a redefinir seus telefones celulares como parte de um “programa de substituição de dispositivo” muito antes de quaisquer textos sobre 6 de janeiro serem solicitados.

Embora a decisão do Serviço Secreto de apagar os textos de 5 e 6 de janeiro de 2021 tenha sido supostamente parte de um “migração de sistema pré-planejada de três meses”, o inspetor-geral Joseph Cuffari observou em uma carta ao Comitê de Segurança Interna da Câmara que as mensagens foram apagadas depois que o EIG já havia solicitado cópias.













No entanto, Guglielmi assinalou que o EIG não solicitou cópias das mensagens de texto até 26 de fevereiro, muito depois do “migração” começou. Mesmo assim, o Serviço Secreto alegou que nenhum dos textos solicitados pelo EIG havia sido “perdido na migração” e culpou os advogados do Departamento de Segurança Interna por não conceder “acesso apropriado e oportuno aos materiais.”

Duas fontes familiarizadas com o assunto disseram ao Washington Post que o Serviço Secreto havia de fato iniciado um “substituição de telefones da equipe há muito planejada e em toda a agência para melhorar a comunicação em toda a agência” em janeiro de 2021, e confirmou que o EIG não havia solicitado registros relacionados a 6 de janeiro até o mês seguinte, quando até um terço do pessoal da agência havia recebido novos telefones.

No entanto, o Serviço Secreto insistiu que havia fornecido um “substancial” número de e-mails e mensagens de bate-papo relacionados a 6 de janeiro, incluindo textos da Polícia do Capitólio solicitando assistência naquele dia.

Embora o Serviço Secreto seja obrigado por suas próprias políticas a fazer backup das comunicações quando atualiza para novos dispositivos eletrônicos, os agentes frequentemente não cumprem esses requisitos.

O desaparecimento de registros críticos no meio de uma investigação de alto nível também não é um fenômeno novo para a agência. De acordo com o Post, o Serviço Secreto escondeu caixas de material indicando que havia muitos avisos antecipados de que grupos organizados estavam planejando matar o presidente John F. Kennedy usando rifles de prédios altos. Quando os registros foram solicitados, a agência alegou que eles haviam sido destruídos em um abate rotineiro de arquivos antigos.

O próprio EIG está sendo investigado desde janeiro pelo Conselho dos Inspetores-Gerais de Integridade e Eficiência por alegações de má conduta, cujos detalhes não foram divulgados.

Milhares de apoiadores de Trump e defensores da integridade eleitoral foram a Washington DC em 6 de janeiro de 2021, para protestar contra o que acreditavam ser uma eleição roubada depois que o democrata Joe Biden afirmou ter recebido o maior número de votos na história dos EUA. O presidente Trump falou com a multidão do lado de fora da Casa Branca antes de marcharem em direção ao Capitólio. Um grupo de manifestantes conseguiu entrar no prédio enquanto o Congresso estava em sessão e o caos resultante deixou quatro mortos, incluindo o veterano da Força Aérea Ashli ​​Babbitt, que foi baleado pela polícia do Capitólio.

O Comitê Seleto da Insurreição de 6 de janeiro começou a realizar audiências em julho passado. Seus principais legisladores tentaram retratar os eventos do dia como “um ataque à democracia americana” orquestrado pelo então presidente Trump e seus aliados. Os republicanos simpatizantes de Trump se opuseram a essa narrativa, argumentando que o tumulto foi apenas uma manifestação pacífica que saiu do controle, possivelmente devido à infiltração de inimigos do presidente.