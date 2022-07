Biden comenta sobre ‘vácuo’ no Oriente Médio — CMIO

Enquanto o presidente dos EUA disse que “continuaria a liderar na região”, o ministro das Relações Exteriores da China disse que isso não era de sua competência

O presidente Joe Biden disse a repórteres na quinta-feira que os EUA “continuar a liderar” no Oriente Médio, a fim de impedir a Rússia e a China de preencher um “vácuo.” Pequim não gostou de suas palavras, respondendo que apenas o “As pessoas no Oriente Médio são os mestres do Oriente Médio.”

A primeira viagem de Biden ao Oriente Médio como presidente começou em Israel nesta semana, onde ele assinou uma declaração conjunta com o primeiro-ministro Yair Lapid, garantindo o apoio contínuo dos EUA e afirmando “nunca permitir que o Irã adquira uma arma nuclear”.

Em entrevista coletiva com Lapid após a assinatura, Biden sugeriu que sua viagem – que o leva à Arábia Saudita na sexta-feira – marca um ressurgimento da influência dos EUA na região.

Biden disse a repórteres que os EUA sob Donald Trump “cometeu um erro ao se afastar de nossa influência no Oriente Médio”, e que sua reunião planejada em Jeddah com os chefes do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) lhe daria a chance de “promover os interesses dos EUA” com estes nove estados árabes.













“Há tantas questões em jogo que quero deixar claro que podemos continuar liderando na região e não criar um vácuo, um vácuo que é preenchido pela China e/ou Rússia, contra os interesses de Israel e dos Estados Unidos. Estados e muitos outros países”, ele disse.

Embora a diplomacia dos EUA tenha se concentrado ultimamente em pressionar países de fora do mundo ocidental a apoiar sua postura linha-dura em relação à Rússia e à China, esses esforços produziram resultados mistos, na melhor das hipóteses.

A Liga Árabe, que representa 22 estados árabes, não se posicionou sobre a operação militar da Rússia na Ucrânia, e a Arábia Saudita mais que dobrou suas importações de petróleo russo no segundo trimestre deste ano.

Enquanto isso, os governantes do Reino manifestaram interesse em vender petróleo para a China em yuan, em vez de dólares, e alegadamente pediram ajuda chinesa na construção de mísseis balísticos.

A China é o maior investidor estrangeiro no Oriente Médio desde 2016, quando gastou US$ 29 bilhões em comparação com os US$ 7 bilhões dos EUA. Pequim também assinou acordos 5G com todos os estados do GCC e investiu mais de US$ 123 bilhões em projetos de infraestrutura na região desde a inauguração de sua “Iniciativa do Cinturão e Rota” em 2017, de acordo com o Centro Árabe de Washington, DC, um think tank do Catar.













Os republicanos nos EUA elogiam a negociação do governo Trump dos Acordos de Abraham – que viu Israel normalizar as relações com alguns de seus vizinhos árabes – como prova de que os EUA não “ir embora” da região enquanto Trump se retirava dos conflitos dos EUA no Oriente Médio.

No entanto, a China declarou na sexta-feira que os países da região são livres para escolher com quem realizar comércio e diplomacia.

“As pessoas no Oriente Médio são os mestres do Oriente Médio. O Oriente Médio não é o quintal de nenhum outro país e não existe ‘vácuo’ para se falar”, O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse a repórteres.

“As pessoas no Oriente Médio anseiam por desenvolvimento e segurança mais do que qualquer outra coisa”, Wang continuou. “Por muito tempo, a China sempre apoiou as pessoas no Oriente Médio escolhendo independentemente o caminho do desenvolvimento e apoiando os países do Oriente Médio na resolução de questões de segurança regional em solidariedade e coordenação.”