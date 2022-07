Vapes descartáveis ​​enchendo aterros com metais preciosos – investigação — CMIO

Lítio suficiente para alimentar 1.200 baterias de carros elétricos é desperdiçado todos os anos

Cerca de 10 toneladas de lítio acabam em aterros sanitários do Reino Unido todos os anos, já que os usuários de vape descartáveis ​​jogam fora em média duas canetas contendo a substância a cada segundo, revelou a Sky News na sexta-feira. Embora a bateria vape média contenha apenas um décimo de grama do metal, ela se soma rapidamente, chegando a lítio suficiente para fabricar baterias para 1.200 carros elétricos, mostrou uma investigação conjunta da emissora e do Bureau of Investigative Journalism.

“Não podemos jogar esses materiais fora, é realmente uma loucura em uma emergência climática”, disse Mark Miodownik, professor da University College London, à Sky, apontando que o metal é “em seu laptop, em seu celular, em carros elétricos.”

Cerca de 18% dos 4.000 indivíduos pesquisados ​​compraram um vape no ano anterior, de acordo com uma pesquisa de mercado realizada pela Opinium em nome do grupo de reciclagem sem fins lucrativos Material Focus, e 7% deles compraram um vape descartável. Extrapolados para todo o país, os resultados da pesquisa indicam que 168 milhões de vapes descartáveis ​​são vendidos todos os anos no Reino Unido.













Mais da metade dos vapers disseram que jogaram fora quando a bateria acabou, em vez de devolvê-los à loja onde os compraram ou levá-los a uma instalação de reciclagem de eletrônicos.

As canetas vape são apenas a ponta do iceberg, de acordo com o Material Focus, que estimou anteriormente que os lares do Reino Unido contêm 500 milhões de itens de lixo elétrico – artigos contendo metais preciosos como ouro e cobre, além de lítio, que podem valer como até £ 370 milhões. Em vez de serem reciclados, esses itens acabam em aterros sanitários, o que não é apenas ruim para o meio ambiente, mas em alguns casos contra a lei do Reino Unido.

Os fabricantes de produtos como vapes descartáveis, que são classificados como “resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos” (WEEE), devem se colocar em um registro nacional e tomar outras medidas para garantir que os ingredientes nocivos de seus produtos sejam reciclados.

No entanto, a investigação não encontrou evidências de que os fabricantes de qualquer uma das marcas de vape mais populares do Reino Unido, Geek Bar ou Elf Bar, estivessem nesse registro. Quando o veículo foi à Agência de Meio Ambiente com as descobertas, a agência prometeu um “resposta de aplicação apropriada.” Não está claro há quantos anos os fabricantes de vape descartáveis ​​recebem um passe livre dos requisitos de reciclagem da indústria, mas o Geek Bar e o Elf Bar existem desde 2015 e 2018, respectivamente.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Mãe do Tennessee trocou canetas vape por sexo com menores – polícia

A Organização Mundial da Saúde alertou sobre o alto risco de vaping e cigarros eletrônicos no ano passado, embora as autoridades de saúde pública do Reino Unido afirmem que o vaping é 97% menos prejudicial do que fumar tabaco e o Serviço Nacional de Saúde até começou a prescrever vapes para fumantes que tentam parar mais cedo neste ano.