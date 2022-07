A nova liderança da Alemanha deu tudo de si em sua aliança com os EUA, derrubando uma estratégia que sustentava seu sucesso

O que ficou conhecido como “cultura da memória” foi um elemento essencial da estratégia de política externa da Alemanha pós-guerra. Líderes sábios foram capazes de restaurar gradativamente a importância do país no cenário internacional e alcançar objetivos estratégicos.

Um excelente exemplo foi o ‘Ostpolitik’ do chanceler Willy Brandt, baseado em ideias de arrependimento e superação da inimizade pós-guerra. A reconciliação histórica entre Bonn e a URSS tornou-se a base para a futura unificação da Alemanha – resolvendo a principal tarefa das elites políticas do país após o fim da Segunda Guerra Mundial.

No entanto, os políticos menos talentosos consideram a memória histórica uma desvantagem e uma dificuldade. Para os vizinhos, as ambições da liderança alemã na Europa trazem lembranças dolorosas. De fato, documentos históricos, como o Tratado de Unificação Alemã, limitam as capacidades militares do Estado – o que é um obstáculo direto ao sonho do chanceler Olaf Scholz de criar “o exército mais forte da Europa”.

Hoje, a imagem de uma nação amante da paz que se reeduca após a tragédia de duas guerras mundiais não se encaixa bem com entregas ativas de armas para a Ucrânia.

“Esta guerra deve acabar”, Scholz advertiu recentemente, enquanto em Kiev. Enquanto isso, o site de seu governo é atualizado regularmente com informações sobre armas já entregues e planejadas para serem entregues aos ucranianos. Isso é o que você pode chamar de paradoxo.

Vejamos um pouco da retórica que sai de Berlim. Em 21 de junho, na véspera do Dia da Memória e Tristeza da Rússia, o ministro da Economia, Robert Habeck, chamou a redução do fornecimento de gás russo “um ataque à Alemanha”. A ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock afirmou que “A Rússia usa deliberadamente a fome como arma.”













A propósito, por trás das mentiras infundadas estão dados históricos reais – mais de quatro milhões de cidadãos soviéticos morreram de fome durante a ocupação nazista.

Na cúpula do G7 no mês passado, Scholz pediu aos participantes que preparassem um novo “Plano Marshall” para a Ucrânia, distorcendo o significado do programa que ajudou a Europa Ocidental a se recuperar dos horrores do fascismo. Parece que uma política de lembrança está sendo substituída por uma política de amnésia deliberada.

o “mudança de época” proclamado por Scholz no final de fevereiro significa uma coisa até agora: Berlim está abandonando tudo antes disso. Nas relações com a Rússia, mesmo as modestas conquistas do passado tornaram-se objeto de censura, e os apelos de Moscou por um sistema europeu de segurança indivisível são percebidos como ideias fantásticas.

A cultura do cancelamento prevalece sobre o historicismo da diplomacia. A relutância de Berlim em colocar a política em um contexto histórico demonstra a ausência de estabelecimento de metas autodeterminadas e uma estratégia coerente.

Antes da eleição, o novo chanceler prometeu uma política externa renovada no espírito de seu antecessor e colega de partido Brandt. Anteriormente, a política oriental da Alemanha, complexa e controversa, confirmava que o governo poderia encontrar um delicado equilíbrio entre valores e interesses: manter a solidariedade aliada na UE e na OTAN, mas manter espaço para o diálogo com “oponentes do Ocidente coletivo”. Em outras palavras, discuta sobre questões políticas e morais enquanto desenvolve projetos comerciais mutuamente benéficos.

A abordagem de Scholz é o oposto do que Willy Brandt e seus seguidores trabalharam. Berlim finalmente estreitou a outrora dinâmica e multifacetada política oriental apenas em apoio a Kiev. Nas relações internacionais, no entanto, a simplificação raramente reduz as contradições.













Esse tipo de primitivização não agrega credibilidade à liderança alemã, mas levanta dúvidas sobre sua competência.

A concessão do status de candidato da UE à Ucrânia, ativamente apoiada por Berlim, também pode se tornar um embaraço. E não se trata apenas dos outros cinco membros oficiais da lista de espera e vários candidatos potenciais, que esperam ou ainda esperam anos por esta decisão, enquanto tentam cumprir os rigorosos requisitos da UE. Na abordagem da política externa da Alemanha, o espetáculo e o simbolismo estão gradualmente substituindo a ordem e a consistência.

Afinal, em um nível mais prático, todos reconhecem que a participação real da Ucrânia na União Europeia é impossível e não está claro se algum dia se tornará tangível.

O caminho único que os povos da Alemanha e da Rússia seguiram juntos após a Segunda Guerra Mundial exigiu arrependimento por um lado e perdão por outro. Agora, por amor “solidariedade aliada”, A Alemanha está sacrificando os frutos desse árduo trabalho compartilhado.

De fato, Berlim provavelmente estaria preparada para dar as costas a outros países se seus aliados o exigissem. Por exemplo, a China – o principal parceiro comercial da Alemanha nos últimos seis anos – se tornará instantaneamente um inimigo irreconciliável se o impasse EUA-China aumentar.

Era possível esperar uma reação diferente dos alemães aos eventos que estão ocorrendo agora? Declarações mais equilibradas de membros do gabinete e manchetes menos agressivas em seu jornal interno, Der Spiegel?













Em parte, a atual reviravolta é o outro lado do curso que tem sido a base da política alemã até agora. Berlim havia reduzido sistematicamente a importância da Bundeswehr após a unificação, com base na irreversibilidade do chamado “fim da história” e, como resultado, estava totalmente despreparado para as realidades político-militares dramaticamente alteradas de hoje. Além disso, muito poucos esperavam que a Rússia passaria de anos de exortações, que poderiam ser ignoradas, para uma ação decisiva. A rejeição de décadas da Realpolitik em favor de uma abordagem baseada em valores e a disposição de colocar as questões remanescentes de segurança estratégica sob o controle dos EUA e da OTAN predeterminaram a reação de Berlim aos eventos atuais. No momento, não é tanto agressão quanto confusão.

“A solidariedade com aliados e a distorção da história são um porto seguro para um governo que planejava se dedicar a uma política externa ambientalista e sinalizadora de virtudes em 2022, em vez de renovar o exército e fornecer armas à região do conflito”.

A liderança alemã acredita que simplesmente não pode se dar ao luxo de não estar no que pensa ser o “lado certo da história”, como Scholz chamou em fevereiro. Porque senão toda a base política e ideológica do gabinete desmoronaria e levantaria dúvidas sobre sua adequação.

“A política externa alemã está em uma perna desde 1949. Enfrentamos outro desafio: não seguir uma política de manobras, mas também ficar na segunda perna, baseada na amizade com o Ocidente e negociando cada passo com nossos amigos ocidentais, que se chama uma política oriental”, Brandt uma vez delineado. Ao dar um tiro no “segunda perna,” Berlim continua firme no primeiro. A questão é se é possível ir longe com apenas uma perna.