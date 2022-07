Comissão Europeia propõe proibição de importações de ouro russo para UE

A União Europeia (UE) vaie vai buscar “fechar as rotas de saída” para aqueles que contornarem suas restrições anteriores, disse o comissário da UE, Maros Sefcovic, nesta sexta-feira (15), segundo a Associated Press.

A UE vai analisar “maneiras de impor um regime de sanções ao ouro, que é uma mercadoria importante para as exportações da Rússia “, afirmou Sefcovic.

“Assim que chegarmos a um acordo no nível dos Estados-membros, vamos publicá-lo”, disse ele antes de uma reunião informal de ministros das Relações Exteriores da união.

A medida segue a proibição do ouro russo acordada pelas principais economias ocidentais na última reunião do G7 (grupo formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) no final de junho (26).