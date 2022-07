Itália aponta o dedo para a Rússia por causa da crise do governo — CMIO

Os opositores do primeiro-ministro em apuros Mario Draghi estão fazendo o trabalho de Vladimir Putin, diz o ministro das Relações Exteriores italiano

A atual crise do governo na Itália está jogando nas mãos do Kremlin, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Luigi Di Maio. A turbulência está prejudicando a capacidade de Roma de fornecer apoio militar à Ucrânia, bem como garantir novos contratos de energia, disse o ministro ao POLITICO em entrevista na sexta-feira.

Os críticos do primeiro-ministro em apuros, Mario Draghi, estão efetivamente fazendo o trabalho do presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu Di Maio, instando os partidos políticos italianos a não derrubar o governo em uma votação de confiança na próxima semana. Draghi está entre os líderes ocidentais que se opõem fortemente à Rússia por sua operação militar na Ucrânia, afirmou o ministro.

“Os russos estão comemorando agora a queda de outro governo ocidental”, disse Di Maio. “Agora duvido que possamos enviar armas [to Ukraine]. É um dos muitos problemas sérios.”

O governo italiano caiu em desordem no início desta semana, quando Draghi enfrentou um voto de confiança no parlamento. Embora ele tenha sobrevivido confortavelmente por 172-39, a votação foi boicotada pelo Movimento Cinco Estrelas, o maior partido do amplo governo de coalizão de Draghi.













O primeiro-ministro anunciou sua renúncia após a votação, citando a perda de apoio do maior parceiro de coalizão e afirmando que as condições para governar “não existe mais.” Sua renúncia, no entanto, foi rejeitada pelo presidente italiano Sergio Mattarella. Draghi deve voltar ao parlamento na quarta-feira, potencialmente realizando uma votação em seu governo ou renunciando novamente.

O primeiro-ministro, que anteriormente liderou o Banco Central Europeu, foi nomeado primeiro-ministro italiano no início de 2021 em uma tentativa de ajudar o país a lidar com as consequências econômicas da pandemia de coronavírus. No entanto, ele enfrentou críticas persistentes do líder do Movimento Cinco Estrelas e ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte sobre uma série de questões. As tensões pioraram com o apoio da Itália às sanções anti-Rússia e seu apoio a Kiev, causando uma divisão no Movimento Cinco Estrelas.

Di Maio disse que as ações de Conte foram o que “o que mais lhe dói”.

“O incrível é que este é um ex-primeiro-ministro atacando Draghi, ajudando a propaganda de Putin e a autocracia sobre a democracia”. disse o ministro.

A turbulência política também traz problemas para a própria Itália, continuou Di Maio, já que a possível queda do governo comprometeria a capacidade de Roma de garantir novos contratos de energia antes do inverno.

“Se o governo cair na quarta-feira, não teremos o poder de assinar nenhum novo contrato de energia e isso é grave porque estamos entrando no inverno”, disse. explicou o ministro.