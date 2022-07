Depois de ser desprezada pela Alemanha, Polônia compra tanques Abrams usados dos EUA

De acordo com o ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak, Varsóvia chegou a um acordo com a Casa Branca sobre o assunto, disse a agência de notícias polonesa IAR nesta sexta-feira (15).

A agência informou que os primeiros tanques fabricados nos EUA seriam entregues no início do próximo ano e, que a Polônia transferiu para a Ucrânia em abril.

A Polônia esperava inicialmente repor seus estoques com tanques alemães Leopard 2, mas o acordo planejado não se concretizou, o que posteriormente resultou na acusação do presidente polonês Andrzej Duda, em maio, de que Berlim havia faltado com sua palavra.