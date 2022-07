Previsão de colheita abundante de grãos para a Rússia — CMIO

A produção deste ano deve atingir o recorde de 138 milhões de toneladas, diz o pesquisador de mercado IKAR

A Rússia deve colher sua maior colheita de grãos este ano, de acordo com o Instituto de Estudos de Mercado Agrícola (IKAR).

“A previsão para a safra de trigo foi aumentada de 88,7 milhões para 90,5 milhões de toneladas, a estimativa de safra bruta de grãos – de 133,5 milhões para 138,5 milhões de toneladas”, O CEO da IKAR, Dmitry Rylko, disse à Interfax na quinta-feira.

Segundo Rylko, o potencial de exportação da Rússia para o atual ano agrícola (julho de 2022 a junho de 2023) também crescerá – para o trigo, de 42 milhões para 44 milhões de toneladas; para a produção total de grãos, de 52 milhões para 56,1 milhões de toneladas.

A previsão ecoa uma declaração anterior do presidente Vladimir Putin, que disse que a colheita de trigo pode ser a maior “em toda a história da Rússia”. Na época, citando dados preliminares, Putin disse que os resultados poderiam permitir que a Rússia “não apenas para atender com margem às necessidades domésticas, mas também para aumentar a oferta do mercado global para nossos parceiros, o que é muito importante para os mercados mundiais de alimentos.”

A maior colheita de grãos da Rússia já foi registrada em 2017 – 135,5 milhões de toneladas, incluindo 86 milhões de toneladas de trigo.

Em 2020, o número foi de 133,5 milhões de toneladas de grãos (incluindo 85,9 milhões de toneladas de trigo). No ano passado, a colheita foi de 121,4 milhões de toneladas (sendo 76 milhões de toneladas de trigo).

A Rússia deverá manter sua liderança no mercado mundial de trigo nos próximos anos.

