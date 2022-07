Itália pode em breve não conseguir armar a Ucrânia – ministro das Relações Exteriores – CMIO

Luigi Di Maio alertou que a atual crise política em torno do governo do primeiro-ministro Mario Draghi pode acabar com as entregas de armas

A turbulência política na Itália pode em breve tornar Roma incapaz de continuar apoiando a Ucrânia com entregas de armas, alertou o ministro das Relações Exteriores do país. De acordo com Luigi Di Maio, este seria o caso caso o atual governo não sobreviva a uma moção de desconfiança na próxima semana.

Em entrevista por telefone ao meio de comunicação norte-americano Politico na sexta-feira, Di Maio disse que aqueles na Itália que querem o colapso do governo do primeiro-ministro Mario Draghi estão fazendo o jogo do Kremlin.

“Os russos estão comemorando agora a queda de outro governo ocidental”, argumentou o ministro.

Di Maio passou a expressar dúvidas sobre se a Itália será capaz de continuar fornecendo armas para a Ucrânia nessas circunstâncias, acrescentando que “é um dos muitos problemas sérios.”

O responsável explicou que, se o governo entrar em colapso, ele ainda permanecerá no poder por algum tempo na qualidade de zelador. No entanto, neste caso, seus poderes seriam reduzidos, significando, entre outras coisas, que o governo não poderia continuar entregando armas para a Ucrânia.

“Se o governo cair na quarta-feira, não teremos o poder de assinar nenhum novo contrato de energia e isso é grave porque estamos entrando no inverno”, disse. acrescentou o ministro.













Segundo Di Maio, a Itália também pode ficar sem orçamento para 2023, já que o documento é normalmente aprovado pelo parlamento entre julho e dezembro. Caso haja eleições em setembro ou outubro, no entanto, pode levar meses até que um novo governo de coalizão seja formado, o que significa que o orçamento seria adiado, explicou o ministro. Ele acrescentou que levou 100 dias para formar um governo da última vez.

Na quinta-feira, o Movimento Cinco Estrelas, que faz parte do governo de coalizão do primeiro-ministro Draghi, boicotou um voto de desconfiança, com o primeiro-ministro oferecendo a renúncia em resposta. No entanto, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, se recusou a aceitar sua renúncia, com o governo de Draghi enfrentando outro voto de desconfiança na quarta-feira.

Di Maio, que havia sido um dos líderes do Movimento Cinco Estrelas, mas deixou o partido no mês passado por causa de uma discussão sobre entrega de armas para a Ucrânia, denunciou seus ex-aliados, acusando-os de “ajudando a propaganda e a autocracia de Putin sobre a democracia”.

O ministro das Relações Exteriores saudou o primeiro-ministro Draghi como um dos mais ferrenhos opositores do Kremlin no Ocidente, que defendeu fortes sanções e o congelamento das reservas estrangeiras da Rússia após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia no final de fevereiro.

O Movimento Cinco Estrelas tentou enfraquecer o governo italiano em várias ocasiões nos últimos meses, afirmou o funcionário. Ele mencionou especificamente a oposição do partido a um aumento nos gastos de defesa da Itália para cumprir a meta da OTAN, bem como uma resolução no parlamento contra o apoio da OTAN e da Itália à Ucrânia.

Di Maio, no entanto, disse ao mesmo tempo que muitas outras forças políticas e sindicatos na Itália entenderam a importância de ter um governo em pleno funcionamento, o que significa que Draghi poderia permanecer no poder depois de tudo.