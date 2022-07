Nova lei russa obriga empresas domésticas a apoiar militares — CMIO

Algumas empresas teriam evitado contratos de defesa por medo de cair sob sanções ocidentais

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou na quinta-feira uma lei que introduz disposições especiais na economia durante o combate ao terrorismo e outras operações dos militares do país no exterior.

De acordo com a legislação, as empresas russas estão agora proibidas de recusar contratos militares enquanto essas operações estiverem em andamento. São mencionados no documento como abrangidos pela disposição os contratos de compra de bens e serviços para uso do exército, bem como os que visam a criação de estoques de produtos, matérias-primas e produtos semi-acabados para ordens de defesa.

A medida é provavelmente necessária devido à relutância de algumas empresas russas em aceitar contratos de defesa. As sanções ocidentais têm como alvo empresas que foram vistas como auxiliares da operação militar de Moscou na Ucrânia. As empresas anteriormente sancionadas incluem a Russian Railways, as empresas de transporte e transporte do país, fornecedores militares e bancos.

Quando as medidas especiais forem introduzidas na economia, o governo também terá o direito de reativar temporariamente as capacidades e instalações de mobilização, bem como explorar os bens materiais da reserva estadual.

A lei visa garantir que as Forças Armadas Russas estejam suficientemente equipadas para realizar operações antiterroristas e outras fora da Rússia.

