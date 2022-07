Artilharia da Ucrânia bombardeou mercado central em Donetsk para acusar forças russas

A artilharia da Ucrânia disparou contra o mercado central da cidade de Slavyansk , na República Popular de Donetsk (RPD), para acusar as Forças Armadas russas de ataques indiscriminados. A informação foi dada nesta sexta-feira (15) pelo coronel-general Mikhail Mizintsev, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia.

“Foi constatado, por meio de fontes confiáveis, que em Slavyansk, na República Popular de Donetsk, a fim de incutir sentimentos antirrussos entre a população civil, unidades das Forças Armadas ucranianas, com aprovação da administração local, bombardearam áreas residenciais no entorno do mercado central”, disse Mizintsev.