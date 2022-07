EUA ameaçam exportações de petróleo da Rússia — CMIO

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, emitiu um alerta severo à Rússia na quinta-feira: cumpra um mecanismo de teto de preço do petróleo ainda a ser imposto ou enfrente sanções ainda mais duras.

De acordo com Yellen, se Moscou se recusar a concordar com a proposta de limitar suas receitas petrolíferas, a UE e os EUA proibirão o fornecimento de seguros e outros serviços financeiros ao país.

“Eu acho que do ponto de vista da Rússia, um teto de preço ou uma exceção de preço a uma política que de outra forma seria ainda mais dura para a Rússia é algo que eles deveriam estar dispostos a aceitar,” Yellen disse em uma coletiva de imprensa em Nusa Dua, na Indonésia, antes de uma reunião dos ministros das finanças e banqueiros centrais do G20.

“Então, estamos propondo uma exceção que permitiria à Rússia exportar desde que o preço não ultrapasse um nível a ser determinado. Caso contrário, a Rússia enfrentará uma situação em que será completamente cortada desses serviços críticos, e isso provavelmente fechará uma quantidade substancial de petróleo russo.”, alertou o funcionário. Ela disse que o mecanismo deve ser visto como “mitigando o impacto que a proibição de seguros e serviços financeiros teria.”













“Isso dará à Rússia uma maneira de continuar exportando petróleo a um preço que eu espero que seja bastante lucrativo para eles em relação a fechá-lo,— explicou Yellen.

O secretário do Tesouro também observou que os preços globais do petróleo sem dúvida aumentariam sem o teto de preço e expressou esperança de que a Índia e a China apoiem o esquema, pois “serviriam aos seus próprios interesses em baixar o preço que pagam pelo petróleo russo.”

Mais cedo, Yellen disse em entrevista ao Wall Street Journal que a questão do teto do preço do petróleo já foi discutida com a China. O Ministério do Comércio chinês confirmou na quinta-feira esse fato, mas não revelou nenhum detalhe da conversa. Durante sua viagem ao Leste, Yellen também deve conversar sobre o preço máximo com autoridades do Japão, Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Arábia Saudita, informou o WSJ, citando um alto funcionário do Tesouro. No entanto, dados os muitos detalhes que devem ser resolvidos para finalizar o mecanismo de limite de preço, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse no início desta semana que conversa sobre o assunto “vai levar tempo.”

