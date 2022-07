Moody’s avalia plano de energia da Alemanha — CMIO

O objetivo de Berlim de cortar os laços energéticos com Moscou não é uma tarefa fácil, alerta a agência de classificação

A agência internacional de classificação de risco Moody’s disse na quarta-feira que a meta da Alemanha de reduzir sua dependência do gás russo para 10% até 2024 será difícil.

“Embora a Alemanha já tenha reduzido gradualmente sua dependência [on Russian imports] de 60% em 2020 para 35% até meados de abril, atingir a meta de 10% significa substituir cerca de 42 bilhões de metros cúbicos, o que não será fácil”, lê-se a declaração.

A agência também alertou que a interrupção do gás russo enfraqueceria consideravelmente o crescimento e as métricas fiscais na Alemanha e na Itália. A Moody’s citou impactos econômicos negativos que aumentarão os encargos da dívida dos dois países.













“Ao olhar para a Alemanha e a Itália, as repercussões econômicas imediatas do plano da Rússia de restringir a oferta em meados de junho provavelmente serão limitadas”. A Moody’s disse, observando que se as entregas russas não reiniciarem quando a manutenção do gasoduto Nord Stream 1 for concluída no final de julho, haverá um aumento nos preços da energia. Os governos terão então que implementar algum tipo de racionamento de energia, alertou.

De acordo com o relatório, a situação financeira da Itália provavelmente será pior se for completamente cortada do abastecimento russo. No entanto, o país está melhor posicionado por causa de sua diversificação de suprimentos e pode conseguir uma eliminação gradual do gás russo até 2025, graças aos gasodutos para o norte da África e terminais de GNL.

As reservas de gás na Itália e na Alemanha são suficientes para um mês de inverno, e não há garantias de que as reservas serão usadas apenas para consumo doméstico, disse a agência.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT