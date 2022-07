Itália reduz dependência do gás russo – Bloomberg — CMIO

A participação da Rússia nas importações de gás da Itália caiu 37% nos últimos seis meses

A Itália ultrapassou a Alemanha em termos de corte nas importações de gás russo, informou a Bloomberg na quarta-feira.

De acordo com o veículo, que cita dados diários de transporte da empresa italiana de infraestrutura de energia SNAM, a participação da Rússia nas importações de gás da Itália caiu de 40% para 25% nos últimos seis meses.

Em comparação, a Alemanha, a maior economia da Europa, ainda depende do gás russo para cerca de 35% de suas importações, afirma o relatório.

Após o lançamento da operação militar russa na Ucrânia em fevereiro, as autoridades italianas tomaram uma decisão estratégica de encontrar fontes alternativas de combustível, disse o primeiro-ministro italiano Mario Draghi a repórteres em 12 de julho.

“A Itália não pode estar em uma situação de dependência geopolítica. Isso é inaceitável. Nós agimos rapidamente”, disse Draghi.













Para diversificar a oferta, o governo e a estatal Eni concordaram em aumentar as importações de países africanos. Segundo a SNAM, a Itália importa agora duas vezes mais gás da Argélia do que da Rússia.

Além disso, a SNAM comprou recentemente duas unidades de regaseificação de armazenamento flutuante para adicionar capacidade de gás natural liquefeito (GNL). Enquanto isso, as instalações de armazenamento de gás na Itália estão atualmente cerca de 60% cheias, observa a Bloomberg.

A Europa vive uma crise energética desde o ano passado, mas a situação foi recentemente agravada pelas sanções da UE contra a Rússia. O bloco adotou um plano chamado REPowerEU, que visa reduzir a dependência energética geral da Europa em relação à Rússia. Segundo o plano, Bruxelas pretende encher as instalações de armazenamento de gás em pelo menos 80% até o início de novembro, a fim de se preparar para a próxima temporada de aquecimento.

Além disso, os governos europeus têm instado o público a economizar eletricidade agora para evitar ter que reduzir o consumo no inverno. No entanto, a onda de calor do verão está dificultando, pois as pessoas são forçadas a usar o ar condicionado. Alguns países, incluindo Alemanha e Itália, estão considerando reabrir usinas a carvão e racionar gás para ajudar a mitigar a crise.

