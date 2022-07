EUA precisam de quase US$ 5 bilhões para remover chineses de sua rede

A estimativa faz parte de uma lei de 2019, aprovada pelo Congresso, que obriga as operadoras de telecomunicações dos EUA que recebem subsídios federais a limpar suas redes de equipamentos de telecomunicações que representam um risco à segurança nacional , com promessas de reembolso.

A FCC designou a Huawei e a ZTE como ameaças, obrigando as empresas americanas a remover seus equipamentos ou serem congeladas de um fundo governamental de US$ 8,3 bilhões (R$ 44,88 bilhões) para comprar novos equipamentos.

No entanto, para financiar o programa, o Congresso apropriou apenas US$ 1,9 bilhão (R$ 10,2 bilhões), levantando questões sobre a eficácia do programa de remoção, informou a Reuters. As empresas não são obrigadas a concluir o trabalho até receberem o reembolso.