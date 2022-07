Sanções anti-Rússia ‘matando’ a economia da UE – Orban – CMIO

O primeiro-ministro da Hungria diz que a resposta da UE a Moscou foi um erro de cálculo e saiu pela culatra

As sanções da UE contra a Rússia foram “calculado mal” e pode destruir a economia da Europa, a menos que Bruxelas mude sua posição, disse o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, em entrevista de rádio na sexta-feira.

“A hora da verdade deve chegar em Bruxelas, quando os líderes admitirem que cometeram um erro de cálculo, que a política de sanções foi baseada em suposições erradas e deve ser mudada”, afirmou Orban, um crítico ferrenho da política da UE em relação à Rússia.

Ele disse que enquanto a Ucrânia precisa de ajuda, os líderes do bloco devem mudar sua estratégia em relação à Rússia.

Ele acrescentou que as sanções não conseguiram desestabilizar a economia da Rússia e não forçaram Moscou a interromper a operação militar. Ele continuou dizendo que, em vez disso, causaram danos generalizados à estabilidade econômica da própria UE.

“As sanções não ajudam a Ucrânia, no entanto, são ruins para a economia europeia e se continuar assim, vão matar a economia europeia… O que vemos agora é insuportável,”, afirmou o líder húngaro.













Orban alertou para uma recessão iminente na UE como resultado de sua política anti-Rússia em maio, quando disse que a atual crise de energia, juntamente com os aumentos das taxas de juros nos EUA “trouxeram conjuntamente a era da alta inflação,” que “trará a era da recessão.”

Dois meses depois, porém, ele parece ter dúvidas ainda mais profundas sobre o futuro da economia do bloco.

“Inicialmente, pensei que tínhamos apenas um tiro no pé [with anti-Russia sanctions]mas agora está claro que a economia europeia deu um tiro nos pulmões e está com falta de ar,— Orban advertiu.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT