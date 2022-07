EUA citam 'ameaça comunista' e aprovam possível venda de assistência militar para Taiwan

O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a venda potencial de assistência técnica militar para Taiwan no valor estimado de US$ 108 milhões (R$ 584 milhões) informou o Pentágono nesta sexta-feira (15).

Embora os Estados Unidos tenham apenas relações não oficiais com Taipei, a lei dos EUA exige que Washington forneça a Taiwan os meios para se defender, e o governo do presidente Joe Biden prometeu intensificar o envolvimento com a ilha.

No último mês, o Pentágono aprovou a venda de peças de reposição no valor de US$ 120 milhões (R$ 589 milhões) para ajudar Taiwan a manter seus navios de guerra. Pequim considera a venda uma ação para desestabilizar a região e minar a soberania e interesses de segurança do país.

além de apoio técnico e logístico do governo e contratados dos EUA, disse o Pentágono. Taiwan solicitou nesta assistência mais recente, aprovada hoje (15), peças sobressalentes e de reparo para tanques e veículos de combate,e contratados dos EUA, disse o Pentágono.

“A venda proposta contribuirá para a manutenção dos veículos, armas pequenas, sistemas de armas de combate e itens de apoio logístico do destinatário, aumentando sua capacidade de enfrentar ameaças atuais e futuras”, disse o Pentágono.

Além disso, escreve a Reuters, também aumentaria a interoperabilidade militar de Taiwan com os Estados Unidos e outros aliados, e as forças armadas da ilha não teriam dificuldade em absorver o equipamento e o apoio.

A notificação do Departamento de Estado não indica que um contrato foi assinado ou que as negociações foram concluídas. No entanto, o Ministério da Defesa de Taiwan disse que o acordo deve “se tornar efetivo” dentro de um mês.

“Diante da crescente ameaça militar dos comunistas chineses, a manutenção adequada do equipamento é tão importante quanto as armas e equipamentos recém adquiridos“, acrescentou o comunicado do Pentágono.

