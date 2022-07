UE mira ouro russo — CMIO

A União Europeia banirá o ouro russo como parte de seu sétimo pacote de sanções e buscará “fechar rotas de saída” para aqueles que ignoraram suas restrições anteriores, disse o comissário da UE Maros Sefcovic na sexta-feira, de acordo com a Associated Press.

A UE estudará “maneiras de impor um regime de sanções ao ouro, que é uma mercadoria importante para as exportações da Rússia”, afirmou Sefcovic.



“Assim que chegarmos a um acordo no nível dos Estados membros, iremos publicá-lo”. disse ele antes de uma reunião informal de ministros de assuntos da UE.

A medida segue a proibição do ouro russo acordada pelas principais economias ocidentais em uma reunião do G7 no final de junho.

Mais cedo na sexta-feira, fontes citadas pela Reuters afirmaram que Bruxelas também apertaria certas restrições anteriores, incluindo novas restrições à importação de mercadorias que poderiam ser usadas para fins militares, como produtos químicos e máquinas.

Novos indivíduos e entidades considerados próximos do Kremlin serão adicionados à lista negra da UE, exigindo congelamento de ativos e proibições de viagens.













A CE também alterará as medidas punitivas anteriores para garantir que não afetem as exportações de alimentos e grãos da Rússia, disseram vários funcionários à Reuters.

Algumas das mudanças propostas também visam garantir que as restrições existentes – como a proibição de navios russos que acessam os portos da UE – não sejam mal interpretadas por entidades que realizam comércio, disse uma das fontes. A proibição portuária, por exemplo, já permite que navios russos que transportem alimentos ou medicamentos entrem nos portos da UE.

Enquanto isso, ao esclarecer que os navios russos carregados de alimentos e remédios podem entrar nos portos, para outros navios a proibição deve ser reforçada, impedindo o descarregamento de cargas nas docas externas, contornando as sanções, observaram as fontes.

Os enviados da UE devem discutir o novo pacote na próxima semana para aprovação final antes das férias de verão, segundo a Reuters.

