Rússia se afastará da economia de mercado — CMIO

Necessidades domésticas e soberania tecnológica são a principal preocupação do país, segundo o Ministério do Comércio

A Rússia deve focar sua política econômica em priorizar as necessidades domésticas, disse o ministro da Indústria e Comércio do país, Denis Manturov, na sexta-feira em uma sessão plenária na Duma.

“Vemos a satisfação das necessidades domésticas como a principal prioridade da nossa economia. Mas isso não significa que vamos nos fechar e não aumentar nosso potencial de exportação. Muito pelo contrário. Especialmente, dadas as negociações de cooperação mútua com novos mercados. Quero dizer, em primeiro lugar, com os países do Oriente Médio, Sudeste Asiático, África e América do Sul”, afirmou o funcionário.

Ele observou que, para atingir esse objetivo, a Rússia deve alterar sua política industrial.

“É necessário passar de uma política industrial orientada para o mercado para uma política de garantia da soberania tecnológica”, afirmou Manturov, acrescentando que essa noção é totalmente apoiada pelo governo russo.

O responsável acredita que as máquinas e equipamentos importados devem ser gradualmente substituídos por versões russas, salientando que “A indústria deve garantir o funcionamento e o desenvolvimento praticamente autônomos de todos os setores de consumo.”













“Vamos acelerar a produção de nossos próprios análogos para substituir componentes importados”, disse Manturov, acrescentando que o governo alocaria fundos adicionais para apoiar grandes projetos estatais. Também há planos para criar canais alternativos de logística para produtos russos, de olho em novos mercados, disse ele.

O ministro delineou cinco áreas estrategicamente importantes, onde a soberania tecnológica é da maior importância. Trata-se da segurança e defesa nacional, onde será dada prioridade à criação de armas de alta tecnologia fabricadas na Rússia; o setor de energia, que precisa urgentemente de equipamentos fabricados no país, porque as sanções relacionadas à Ucrânia dificultam que as empresas de energia obtenham peças e equipamentos fabricados no exterior; e as indústrias de construção naval, aeronáutica e química.

Como o ministro afirmou em maio, a Rússia não tem como meta a completa substituição de importações na indústria. Ele explicou que há indústrias em que a Rússia é forçada a substituir as importações devido a preocupações de segurança nacional, enquanto em outras indústrias a cooperação internacional é e será mantida.

