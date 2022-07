França disse para desligar as luzes — CMIO

O presidente Macron pediu ao país que se prepare para um corte de gás russo economizando energia

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu na quinta-feira que o governo e os cidadãos se preparem para uma interrupção total do fornecimento de gás natural russo, restringindo o uso de energia sempre que possível.

“Devemos nos preparar para o cenário em que teremos que ficar sem todo o gás russo”, ele disse, falando em uma entrevista televisionada para marcar o Dia da Bastilha. “O verão, o início do outono será muito difícil”, alertou o presidente francês, referindo-se aos custos de energia disparados.

Ele instruiu o governo a preparar um “plano de sobriedade” para economizar energia, o que começaria com o desligamento das luzes públicas à noite, quando elas não são úteis.

A França continuará procurando diversificar as fontes de gás, disse Macron, pedindo uma mudança mais rápida para parques eólicos offshore e mais cooperação energética transfronteiriça europeia para enfrentar a crise atual.

A França é menos dependente do gás russo do que alguns de seus vizinhos europeus. Recebe cerca de 17% de suas importações totais de gás de Moscou.

No entanto, crescem as preocupações com a escassez de inverno, já que o país lida com a geração de eletricidade já limitada devido à manutenção inesperada em seus antigos reatores nucleares.

