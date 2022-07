Tóquio pede que empresas japonesas mantenham ações no projeto russo de GNL – mídia – CMIO

As autoridades japonesas acreditam que as participações no Sakhalin-2 ajudarão a garantir o fornecimento contínuo de gás

O governo japonês pediu à Mitsubishi e à Mitsui que mantenham suas ações no projeto de gás natural liquefeito Sakhalin-2 após sua transferência para uma operadora russa, informou o jornal japonês The Nikkei no sábado.

“As empresas têm ações [in Sakhalin-2]então concordamos que eles deveriam segurá-los com força”, disse o ministro japonês da Economia, Comércio e Indústria, Koichi Hagiuda, a repórteres após se reunir com o primeiro-ministro Fumio Kishida, conforme citado pela agência de notícias.

O Sakhalin-2 produz 10 milhões de toneladas de GNL por ano e cerca de 60% da produção do projeto é exportada para o Japão. Em 30 de junho, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto segundo o qual a operadora do Sakhalin-2 Sakhalin Energy Investment Company, na qual os conglomerados japoneses Mitsui e Mitsubishi detêm 12,5% e 10%, respectivamente, passa a ser propriedade de uma empresa que será criada pela o governo russo.

De acordo com o The Nikkei, Tóquio pode continuar comprando gás sem participar do projeto sob seu novo operador, desde que os contratos existentes estejam em vigor. No entanto, existe a possibilidade de interrupção no fornecimento, e as autoridades japonesas acreditam que, mantendo suas participações no projeto, a Mitsui e a Mitsubishi poderiam garantir o fluxo contínuo de GNL russo para o país. Ao mesmo tempo, o jornal observa que “não há garantia de que o novo operador continuará a fornecer GNL de forma confiável ao Japão”, mesmo que Mitsubishi e Mitsui permaneçam entre os acionistas.













Os atuais acionistas da Sakhalin Energy devem concordar em um mês em receber uma participação em uma nova LLC. Se eles se recusarem, o governo avaliará suas ações e as venderá para uma entidade legal russa. Além das empresas japonesas, os acionistas da Sakhalin Energy incluem Shell (cerca de 27,5%) e Gazprom (cerca de 50%). Este último receberá uma participação na nova empresa operadora proporcional às suas atuais participações. A Shell, no entanto, anunciou em fevereiro que se retiraria do projeto.

A Mitsubishi e a Mitsui disseram que tomarão uma decisão final sobre sua participação no projeto quando a Rússia esclarecer os termos, incluindo o momento da implementação do decreto de Putin e as condições de investimento.

Mais cedo, o secretário de imprensa do presidente russo, Dmitry Peskov, disse que não havia motivos para interromper o fornecimento de GNL ao Japão em conexão com o novo decreto de Putin sobre Sakhalin-2.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT