Riad admitiu a possibilidade de aumentar a produção de petróleo para 13 milhões de barris

DOHA, 16 de julho – RIA Novosti. A Arábia Saudita pode aumentar a produção de petróleo em até três milhões de barris por dia, disse o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman na abertura da cúpula dos chefes de estado do Golfo Pérsico e dos Estados Unidos.

No dia anterior, ele conversou com o presidente dos EUA, Joe Biden, que veio a Riad para pedir às autoridades sauditas que aumentem a produção de petróleo e, assim, reduzam o consumo global de matérias-primas russas. Após a reunião, a Casa Branca disse que a Arábia Saudita se comprometeu a manter o equilíbrio do mercado de petróleo para sustentar o crescimento econômico.