'Ameaças emergentes': Reino Unido investe bilhões para modernizar frota de caças Typhoon

A BAE System fez o anúncio por meio de um comunicado de imprensa atribuindo os valores ao Ministério da Defesa do Reino Unido. Segundo a empresa, os caças de combate da Força Aérea britânica receberão um pacote de novas capacidades .

Eurofighter Typhoon do Reino Unido voando sobre a base aérea Ovda durante exercícios militares perto de Eilat, sul de Israel, 24 de outubro de 2021

Eurofighter Typhoon do Reino Unido voando sobre a base aérea Ovda durante exercícios militares perto de Eilat, sul de Israel, 24 de outubro de 2021

© AP Photo / Tsafrir Abayov Eurofighter Typhoon do Reino Unido voando sobre a base aérea Ovda durante exercícios militares perto de Eilat, sul de Israel, 24 de outubro de 2021

O plano de atualização dos caças “inclui a entrega do radar Mk 2 do Sistema Comum de Radar Europeu [ECRS, na sigla em inglês] de última geração”. A empresa acrescentou que o projeto garantirá que as aeronaves modernizadas possam integrar novos recursos e armas adicionais até o final da década. O comunicado fala ainda em “combater ameaças emergentes até 2040”.