LUGANSK, 16 de julho – RIA Novosti. As tropas russas estão levando uma quantidade cada vez maior de equipamentos modernos para a linha de frente no Donbass, informaram correspondentes da RIA Novosti.

No sábado anterior, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, instruiu as forças armadas a intensificar a ação em todas as frentes para privar o regime de Kyiv da capacidade de lançar ataques maciços de foguetes e artilharia contra civis e infraestrutura civil no Donbass e em outras regiões.