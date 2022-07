Uber processado por centenas de mulheres — CMIO

Uma ação movida em nome de mais de 500 clientes do sexo feminino afirma que a empresa priorizou o crescimento sobre a segurança dos passageiros

Mais de 500 mulheres afirmam que foram atacadas por motoristas do Uber, de acordo com um processo movido contra a popular plataforma de carona por um escritório de advocacia dos EUA na quarta-feira.

A queixa apresentada no Tribunal Superior do Condado de São Francisco alega que passageiros do sexo feminino em vários estados “foram sequestrados, agredidos sexualmente, espancados sexualmente, estuprados, falsamente presos, perseguidos, assediados ou atacados por motoristas do Uber”.

“Slater Slater Schulman LLP tem aproximadamente 550 clientes com reclamações contra a Uber, com pelo menos mais 150 sendo investigados ativamente”, disse a empresa que moveu a ação.

Alega que desde 2014, quando a Uber tomou conhecimento do fato de que seus motoristas “estavam agredindo sexualmente e estuprando passageiros do sexo feminino”, não mudou muito. Isso se deve ao suposto “priorização do crescimento sobre a segurança do cliente,”, disse o escritório de advocacia.













Ele culpou a gigante da tecnologia por evitar “padrões tradicionais de verificação de antecedentes,” por não denunciar qualquer atividade criminosa à polícia e por não instalar câmeras de vídeo nos carros.

“Já passou da hora de a Uber tomar ações concretas para proteger seus clientes,”, disse o advogado Adam Slater.

A Uber ainda não comentou o processo, que foi aberto cerca de duas semanas após a publicação de seu Segundo Relatório de Segurança nos EUA.

Nele a empresa destacou que tinha “permaneceu firme” no cumprimento de seus compromissos em relação à segurança dos passageiros. De acordo com o documento, em 2019 e 2020, a empresa recebeu 3.824 denúncias em todo “as cinco categorias mais graves de agressão sexual e má conduta.”

“Em comparação com o primeiro Relatório de Segurança, que cobriu 2017 e 2018, a taxa de agressão sexual relatada no aplicativo Uber diminuiu 38%,“, disse Uber.

A empresa também esteve nas manchetes da mídia mundial, por causa dos chamados ‘Arquivos Uber’ – documentos vazados da empresa descobertos pelo jornal britânico Guardian. Eles expuseram seus supostos acordos secretos com governos e tentativas de frustrar as investigações policiais. Eles também revelaram que os executivos do Uber se viam como “piratas” assumindo o setor de transporte, com a ajuda de amigos importantes.

Uber respondeu às revelações alegando que havia seguido em frente “de uma era de confronto para uma de colaboração, demonstrando uma vontade de vir à mesa e encontrar um terreno comum com ex-adversários.”

A Uber também enfatizou que investiu pesadamente em segurança. Dizendo que “não vai dar desculpas para o comportamento passado”, a empresa pediu ao público que a julgasse pelo que fez nos últimos cinco anos e pelo que fará no futuro.