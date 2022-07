Grécia oferece trimestres de inverno para alemães atingidos pela crise – CMIO

O clima quente do país pode se tornar um paraíso para os turistas em meio a uma crise de energia, disse o ministro do Turismo à mídia

A Grécia terá o prazer de receber turistas alemães idosos e dar-lhes abrigo do próximo inverno, inflação e crise de energia, Vasilis Kikilias, ministro do Turismo do país, ofereceu na quinta-feira.

“No outono e no inverno, nós, gregos, teremos o maior prazer em receber os aposentados alemães que desejam experimentar um ‘inverno mediterrâneo’, com hospitalidade grega, clima ameno e serviços de alta qualidade“, disse ele ao tablóide alemão Bild. “Estaremos esperando por você aqui.”

Seus comentários foram ecoados por Panagiotis Simandirakis, prefeito de Chania, na ilha grega de Creta. “Convidamos todos os alemães que quiserem vir até nós neste inverno e ficar aqui – longe das crises”, disse ele, divulgando a hospitalidade local e o que ele disse ser o melhor clima durante todo o ano na Europa.

“Não precisamos de aquecimento interno”, lembrou Simandirakis.

Na quarta-feira, o vice-primeiro-ministro da Romênia, Hunor Kelemen, alertou que a UE pode enfrentar o inverno mais difícil em décadas devido às sanções impostas à Rússia. "Será um inverno rigoroso, talvez o mais rigoroso dos últimos 40-50-60 anos," ele disse.













O Bild informou no domingo que o aumento vertiginoso dos custos de aquecimento pode fazer com que muitos alemães não consigam pagar suas contas. O tablóide também alertou que a Alemanha pode experimentar não apenas outro aumento de preços neste inverno, mas enfrentar uma escassez aguda de fornecimento de energia se a Rússia interromper seu fornecimento de gás.

Essas preocupações se tornaram mais urgentes depois que a gigante russa de gás Gazprom suspendeu as operações do gasoduto Nord Stream 1 para manutenção anual, que deve ser concluída no final de julho. Em meados de junho, o fluxo de gás pela rota foi reduzido para 40% da capacidade devido a uma turbina atendida que não foi devolvida a tempo do Canadá devido às sanções impostas à Rússia.