Pequim explica o que significa ‘comunidade internacional’ para a mídia ocidental — CMIO

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China postou um mapa mostrando a percepção da grande mídia sobre o mundo

Quando a grande mídia ocidental fala sobre a ‘comunidade internacional’, na verdade significa o Ocidente e seus aliados, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian.

“O que significa ‘Comunidade Internacional’?” Zhao escreveu no Twitter na quarta-feira ao postar dois mapas.

O primeiro mapa, intitulado ‘A Comunidade Internacional’, mostra todos os países do mundo, pintados de vermelho.

No segundo mapa, apenas os Estados Unidos, Canadá, Estados europeus, Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul estão destacados em vermelho. O Oriente Médio e o resto da Ásia, assim como toda a África, América Central e do Sul e Rússia são cinzas. Zhao descreveu o mapa como: “’A Comunidade Internacional’ de acordo com a grande mídia ocidental.”

No final de junho, o diplomata criticou a OTAN por descrever a China como um “desafio” em seu conceito estratégico revisado.

“As pessoas do mundo veem claramente que a China apresenta oportunidades valiosas para a paz e o desenvolvimento mundiais. Não apresenta ‘desafios sistêmicos’, como erroneamente alegado pela OTAN”, Zhao disse a repórteres na época.

“A OTAN afirma ser uma aliança defensiva regional, mas tem buscado constantemente avançar em novas áreas e domínios e travado guerras em vários países do mundo. A OTAN tem o sangue de seu povo em suas mãos”, disse o diplomata.