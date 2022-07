Estado da UE fica sem espaço para refugiados — CMIO

A Irlanda não tem mais espaço para receber refugiados ucranianos, e aqueles que chegarem nos próximos dias ficarão presos no aeroporto de Dublin. Em um briefing para ONGs na quarta-feira, o Departamento de Crianças anunciou que o Citywest Hotel de Dublin – recentemente reaproveitado como acomodação para requerentes de asilo – atingiu sua capacidade máxima.

O estado recebeu mais de 40.000 ucranianos desde fevereiro e, até recentemente, o governo insistia que restringir o influxo estava fora de questão.

Sem outras instalações disponíveis, os recém-chegados podem ser forçados a dormir no aeroporto, disseram as ONGs. Cerca de 250 pessoas ficaram em um antigo prédio do terminal na noite de quarta-feira, informaram vários meios de comunicação irlandeses.













O primeiro-ministro Micheal Martin se reunirá com ministros na quinta-feira para discutir a situação, disse uma porta-voz do governo ao Irish Times. Em uma entrevista coletiva na manhã de quinta-feira, Martin revelou que 70% dos que estão na instalação Citywest não são ucranianos, mas requerentes de asilo de outros países.

Na segunda-feira, 40.678 pessoas entraram na Irlanda da Ucrânia desde o início da operação militar da Rússia em 24 de fevereiro, incluindo 1.454 na semana passada. Com a população da Irlanda em pouco mais de cinco milhões, esse influxo significa que quase uma em cada 100 pessoas no país vieram da Ucrânia nos últimos quatro meses.

A Irlanda está no meio de uma crise crônica de moradia e sem-teto desde que a austeridade foi imposta após a crise econômica de 2009. O presidente Michael Higgins chamou a falta de moradia da Irlanda para seu povo “nosso grande, grande, grande fracasso” em um discurso no mês passado.

Apesar da crise habitacional, o ministro da Agricultura, Charlie McConalogue, insistiu em março que o país poderia receber até 200.000 refugiados ucranianos, enquanto o ministro da Habitação, Darragh O’Brien, declarou no mês passado que o estado “não vai suportar” uma “limite à imigração e um limite ao asilo neste país”.

Martin disse na quinta-feira que um “aldeia de tendas” será aberto em um acampamento do exército nos arredores de Dublin na segunda-feira para abrigar imigrantes da Ucrânia e de outros lugares. O governo também planeja abrigar até 2.000 ucranianos em casas modulares a partir de novembro.