Hacker condenado pelo maior roubo de dados da história da CIA — CMIO

O ex-funcionário da agência diz que se tornou um bode expiatório para uma enorme exposição do WikiLeaks

Um ex-engenheiro de software da CIA foi condenado em todas as nove acusações em um tribunal de Nova York, com os jurados o declarando culpado de vazar dados confidenciais para o Wikileaks no que se acredita ser a maior violação na história da agência até hoje. A data da sentença ainda está pendente, com outro julgamento não relacionado contra o homem pela frente.

Na quarta-feira, Joshua Schulte ouviu o juiz distrital Jesse M. Furman ler um veredicto de culpado em um tribunal federal em Nova York, com acusações que incluem roubo e transmissão de informações confidenciais, bem como obstrução da justiça.

De acordo com os meios de comunicação dos EUA, o júri estava deliberando desde a última sexta-feira antes de chegar à sua decisão.

O caso gira em torno do chamado Vault 7 lançado pelo WikiLeaks em 2017. Ele revelou, entre outras coisas, os métodos usados ​​pela CIA para hackear smartphones Apple e Android, bem como smart TVs em operações de espionagem no exterior. A revelação se tornou o maior vazamento na história da agência de inteligência dos EUA.

O homem de 33 anos está sob custódia desde agosto de 2017, quando foi preso por acusações de pornografia infantil, com acusações de violação de dados sendo feitas contra ele meses depois.













Em 2021, o ex-funcionário da CIA reclamou em documentos judiciais que estava sendo submetido a uma punição cruel e inusitada, aguardando os dois julgamentos em confinamento solitário, alegando que ele e seus outros presos estavam sendo tratados como “animais enjaulados.”

Schulte trabalhou no Centro de Inteligência Cibernética da CIA, criando ferramentas cibernéticas capazes de capturar secretamente dados de computadores. De acordo com os promotores, o homem não estava se dando bem com alguns de seus colegas e gerência. Para adicionar insulto à injúria, seus superiores em algum momento supostamente decidiram contratar um empreiteiro para desenvolver uma ferramenta cibernética semelhante a uma que Schulte estava construindo. Tudo isso, afirmaram os investigadores, levou a um profundo sentimento de ressentimento no homem, que eventualmente o fez roubar ferramentas cibernéticas e códigos-fonte e transferi-los para o WikiLeaks. Schulte então supostamente tentou apagar quaisquer vestígios dele acessando os computadores antes de deixar a CIA em 2016.

O procurador dos EUA Damian Williams argumentou em um comunicado que Schulte “tornou algumas de nossas ferramentas de inteligência mais críticas conhecidas do público – e, portanto, de nossos adversários.” O funcionário acrescentou que o homem “foi condenado por um dos atos de espionagem mais descarados e prejudiciais da história americana.”

Em sua declaração final, Schulte, que escolheu se defender, disse aos jurados que a CIA e o FBI apenas fizeram dele um bode expiatório para o vazamento embaraçoso enquanto “centenas de pessoas tiveram acesso a” os dados e “poderia ter roubado.”

O ex-funcionário da CIA insistiu que o caso do governo “estava cheio de dúvidas razoáveis,” sem motivo claro estabelecido.

O juiz presidente elogiou Schulte em sua defesa, dizendo que ele “pode ter um futuro como advogado de defesa.”

A sentença foi adiada para uma data posterior, pois Schulte está enfrentando outro julgamento por acusações de posse e transporte de pornografia infantil, da qual ele se declarou inocente.